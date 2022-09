Preparando la red 5G

Las empresas de comunicaciones móviles avanzaron en el despliegue de la cobertura de 4G, al tiempo que se preparan con distintas pruebas e inversiones para la tecnología 5G, para la cual requieren de los derechos de uso de las bandas de espectro radioeléctrico.

Los servicios de 4G comenzaron a prestarse en el país después de la subasta de espectro realizada en el 2014, momento en el que las empresas se comprometieron a llevar adelante un cronograma de despliegue que si se hubiera cumplido de manera estricta no habría rutas del país sin cobertura.

Desde el sector privado señalaron a Télam que las empresas «sobrecumplieron con la cobertura en ciudades, pero no en las rutas»; y entre las «externalidades» que causaron esta situación mencionaron la devaluación del peso en el 2018 y las diferencias competitivas no resueltas, como la paquetización de servicios (internet, tv y móvil).

También las condiciones de trabajo externo durante el año de pandemia con aislamiento más estricto, la declaración de las comunicaciones como servicio público (DNU 690), y recordaron que los equipos que se instalan en las antenas para generar la red son importados.

La tecnología 5G

Las diferencias entre los servicios de 4G y 5G son superiores a una mejora de la velocidad ya que la nueva tecnología abre el juego a la industria 4.0, a las concreción de las denominadas «ciudades digitales» y a la automatización de acciones en tiempo real sin latencia.

El sistema 5G requiere de un hardware de red diferente al montado para 4G, que según algunas estimaciones de mercado representará para cada operador un piso de 600 millones de dólares de inversión.

En lo que respecta al 5G, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) ya definió cuáles serán las frecuencias que se usarán para esta tecnología.

En la actualidad, las autoridades del sector trabajan en la definición de un plan de espectro radioeléctrico y otras cuestiones normativas para «definir el momento» de la licitación.

Cómo se preparan las empresas

El director de Asuntos Regulatorios de Claro, Alejandro Quiroga, indicó a Télam que su empresa «viene haciendo inversiones significativas» tanto en la red de servicio móvil como en la expansión de fibra óptica.

Además de «hacer pruebas de 5G», Quiroga aseguró: «Tenemos la red preparada para dar servicio, cuando tengamos el espectro en la banda de 3,5 GHz».

Por su parte, el CEO de Telecom, Roberto Nobile, anticipó que la firma habilitará antes de fin de año 170 sitios de 5G, a modo de prueba debido a que no tendrán la misma capacidad de prestación que permitirá esa tecnología porque operará sobre bandas de espectro radioeléctrico de 4G.

En un encuentro con clientes, Nobile dijo que invirtieron «en los últimos cuatro años más de US$ 5.000 millones de dólares para reconstruir la capacidad, agrandar el ecosistema y convertirlo en digital».

«Muchos años de desinversión de otras generaciones anteriores, han hecho que quizás la conectividad no estuviera dónde tenía que estar», agregó Nobile.

La empresa que tiene más de 30 millones de clientes residenciales y más de 170 corporativos, ante una consulta de Télam sobre el despliegue de 4G indicó que «el 97% de la cobertura total de comunicaciones móviles de Personal cursa sobre redes 4G».

«El 3% restante sigue siendo 3G y algo de 5G», en referencia a antenas existentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Pinamar y Cariló.

Desde Movistar, por su parte, dijeron a Télam que están «haciendo pruebas de 5G», y en cuanto al despliegue de 4G remarcaron que suman 12.600 nodos en todo el país.

Dos semanas atrás, el Ente Nacional de Comunicaciones licitó bandas de espectro par dar servicios de 4G, correspondiente a un grupo de frecuencias que la empresa Telecom devolvió al Estado (excedente generado por la compra de Nextel) y que niveló la cantidad de espectro radioeléctrico entre las tres operadoras.