«Me parece oportuno tomarnos un día», sostuvo el líder sindical de SOEME y ZO

El secretario General de SOEME y ZO que nuclea a los municipales de Esquel y Trevelin, Antonio Osorio, valoró la decisión del presidente Alberto Fernández de decretar feriado nacional este 2 de septiembre, para convocar a la sociedad a la reflexión ante el atentado perpetrado contra la vicepresidenta Cristina Fernández.

En diálogo con AzM Radio, planteó que «me parece que es muy oportuno tomarnos un día, nadie va a perder por tener un día de reflexión, fundamentalmente; esto hace a la democracia y tenemos que empezar a madurar como sociedad y ver cómo se fomenta el debate» y agregó que «a veces, cuando faltan argumentos, uno va por otros caminos que son el de la violencia, y esto es solamente una muestra de lo que viene pasando, es un día para que todos reflexionemos».

«Tampoco estoy de acuerdo con combatir la violencia con más violencia, muchas veces entramos a debatir y cuando se terminan los argumentos uno contesta con soberbia y arrogancia y no está bueno, tenemos que hacer un cambio de actitud. Está claro que nosotros no vamos a cambiar nuestra perspectiva en cuanto a que no estamos en un Estado de Derecho, primero se acusa y se juzga a través de los medios, se genera un clima que no es bueno para la democracia. Y cuando se juegan intereses y hay quienes tan irresponsablemente generan este juicio anticipado y demás, no está bueno», reflexionó Osorio.

Continuando con su análisis sociológico, el referente gremial aclaró que «nosotros decíamos en su momento que no estamos en condiciones de establecer quién es culpable o inocente porque para eso está la Justicia; pero lo que sí estamos pidiendo es una Justicia realmente independiente, con jueces y fiscales transparentes», añadiendo que «esta cuestión de la connivencia de jueces y fiscales con funcionarios políticos, siempre con sus juicios sesgados y con un solo sentido, dejan claro que así como uno puede tener sospechas de cosas que no cierran respecto de funcionarios políticos, nosotros tenemos derecho a tener sospechas de cómo funciona el Poder Judicial, la Corte Suprema y de cómo fueron elegidos en su momento los jueces».

«Necesitamos un país en el que se de la oportunidad, inclusive, de hablar de una nueva Constitución, de una reforma judicial y que nos libre de esta sensación permanente de que no creemos en la Justicia y en la política. Pero no creemos en la violencia como camino», cerró Osorio.