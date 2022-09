Más de 20 equipos jugarán el Argentino de Newcom en Comodoro

Desde este viernes 23 se jugará en la ciudad de Comodoro Rivadavia, el Campeonato Argentino de Newcom en el Gimnasio Municipal N° 4, el cual está organizado por la Fe.Chu.Vol y respaldado por Comodoro Deportes.

La competencia, se desarrollará en tres categorías como lo son +50 femenino, +60 mixto y +70 mixto, con la presencia de equipos de las provincias de Salta, Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz y Chubut.

El Newcom nacional llega a tierras petroleras

El Campeonato Argentino de Newcom se jugará desde este viernes en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en las instalaciones del Gimnasio Municipal 4 y en el Gimnasio de la Escuela N° 722 del barrio Próspero Palazzo, con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes y la organización de la Federación Chubutense de Vóley.

En la rama femenina habrá ocho equipos, con dos zonas de cuatro cada una. En lo que respecta 60 mixto, habrá 14 equipos dividido en tres zonas y en 70 mixto habrá cinco equipos.

El certamen se desarrollará el día viernes 23 en el gimnasio Municipal 4, mientras que los cruces iniciarán el sábado 24 en el Municipal 4 y en la Escuela N° 722 de Próspero Palazzo y cerrará el domingo 25 de septiembre nuevamente en el Gimnasio N°4 de Standart Norte.

NEWCOM – CAMPEONATO ARGENTINO

EN COMODORO RIVADAVIA

FIXTURE

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE – MUNICIPAL 4

CANCHA: NRO 1

HORA CATEG EQUIPOS

8:00 60 Zona A Malvinas A (Chu) Tuma(Chu)

8:50 60 Zona A Municipal 4(Chu) Ankatu (Stz

9:40 70 Zona Unica Geron. Rebel (St) Malvinas (Chu)

10:30 60 Zona A Municipal 4 (Chu) Pa. Del Sapo(Chu)

11:20 60 Zona A Ankatu (Stz) Tuma (Chu)

12:10 70 Zona Unica C. Andina (Chu) Newen (Chu)

13:30 60 Zona A Malvinas A (Chu) Ankatu (Stz)

14:20 60 Zona A Pa. Del Sapo (Chu) Tuma (Chu)

15:10 70 Zona Única C Andina (Chu) Malvinas (Chu)

16:00 60 Zona A Malvinas A (Chu) Municipal 4 (Chu)

16:50 60 Zona A Pa. Del Sapo (Chu) Ankatu (Stz)

17:40 70 Zona Única Newen (Chu) Choique (Chu)

18:30 60 Zona A Tuma (Chu) Municipal 4 (Chu)

19:20 60 Zona A Malvinas A(Chu) Pa. Del Sapo (Chu)

CANCHA: NRO 2

HORA CATEG EQUIPOS

8:00 60 Zona B Malvinas B (Chu) Boxing(Stz)

8:50 60 Zona B Newen (Chu) Mun Laprida(Chu)

9:40 50 Zona A Runners Ex. (Chu) G Costa(Chu)

10:30 50 Zona A Newen(Chu) P Del Sapo(Chu)

11:20 60 Zona B Malvinas B(Chu) Newen(Chu)

12:10 60 Zona B Asoc. Español (Bs) Boxing(Stz)

13:30 50 Zona A Newen (Chu) G Costa(Chu)

14:20 60 Zona B Mun Laprida (Chu) Boxing(Stz)

15:10 60 Zona B Malvinas B(Chu) Asoc. Español (Bs)

16:00 50 Zona A Runners Ex. (Chu) P Del Sapo (Chu)

16:50 60 Zona B Asoc. Español (Bs) Newen (Chu)

17:40 60 Zona B Mun Laprida (Chu) Malvinas B( Chu)

18:30 60 Zona B Boxing (Stz) Newen (Chu)

19:20 60 Zona B Asoc. Español (Bs.As) – Mun Laprida (Chu)

CANCHA: NRO 3

HORA CATEG EQUIPOS

8:00 60 Zona C Ciudad Depor (Nq) Lamarque (Rn)

8:50 60 Zona C C Andina (Chu) Choique(Chu)

9:40 50 Zona B J De S. Martin (Chu) Tuma(Chu)

10:30 60 Zona C Ciudad Depor(Nq) C Andina (Chu)

11:20 60 Zona C Choique(Chu) Lamarque (Rn)

12:10 50 Zona B Ciudad Depor(Nq) Choique(Chu)

13:30 60 Zona C Ciudad Depor(Nq) Choique(Chu)

14:20 50 Zona B J De S. Martin (Chu) Ciudad Depor(Nq)

15:10 50 Zona B Choique(Chu) Tuma(Chu)

16:00 60 Zona C Lamarque (Rn) C Andina (Chu)

16:50 50 Zona B Ciudad Depor(Nq) Tuma(Chu)

17:40 50 Zona B J De S. Martin (Chu) Choique(Chu)

18:30 50 Zona A Runners Ex. (Chu) Newen(Chu)

19:20 50 Zona A G Costa(Chu) P Del Sapo(Chu)