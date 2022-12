Los Altares: investigan extraño episodio durante las elecciones de Juzgados de Paz

La secretaria electoral del Superior Tribunal de Justicia, Adriana Villani, se refirió a las elecciones en los 27 Juzgados de Paz de Chubut, celebradas el pasado 11 de septiembre y que culminaron con un escándalo en Los Altares, luego de que las autoridades de mesa renunciaran, fueran designadas nuevas autoridades que también renunciaron, y luego los fiscales resolvieron abrir la mesa y la urna, lo que invalidó el acto electoral.

En diálogo con AzM Radio, contó que «afortunadamente fue una jornada normal, tranquila, tuvimos las consultas habituales y una sola dificultad o excepcionalidad que se dio en Los Altares; y, como lo indica la norma electoral, 48 horas después del cierre del comicio comienza el escrutinio a las 18 horas de este martes».

Sobre el inconveniente registrado en Los Altares, mencionó que «el sábado a la noche, el Comando Electoral estaba en la sede del (Superior) Tribunal recibiendo las notificaciones de las autoridades de mesa que se excusaban o renunciaban por diferentes motivos, y se recibió una notificación de Los Altares, la cual decía que las autoridades no iban a poder estar, de modo que se procedió a la designación de las nuevas, enviándose los radiotelegramas a través de la Policía de la Provincia, como lo es habitual; y las nuevas autoridades también renunciaron, lo cual nos enteramos a primera hora del domingo» y agregó que «cuando íbamos a designar nuevamente a las autoridades, nos enteramos, por una consulta que nos hicieron, que la mesa ya estaba abierta con autoridades; y cuando preguntamos cuáles eran, resultaron ser los fiscales que decidieron abrir la mesa y la urna por razones que desconocemos, habiendo sufragado ya dos votantes». Consecuentemente, «procedimos a la anulación de la urna y, por lo tanto, de la mesa; debido a que no estaba garantizada la elección absolutamente democrática y libre, y porque además los fiscales no pueden ser autoridades de mesa, algo que todos sabemos en todas las elecciones», relató.