La Selección Juvenil ya llegó a tierras petroleras

Este lunes, arribó a Comodoro Rivadavia, la Selección Argentina Juvenil de Handball masculina, para desarrollar una serie de entrenamientos en la ciudad como así también jugar un partido amistoso ante su par de Uruguay.

El duelo frente al conjunto “charrúa”, será el miércoles en el marco de la Copa Internacional Ciudad de Comodoro Rivadavia.

Handball de Selección en Comodoro

Hoy en la mañana, arribó a Comodoro Rivadavia, la Selección Argentina de handball juvenil para enfrentarse al seleccionado de Uruguay por la denominada “Copa Internacional Ciudad de Comodoro Rivadavia”, a jugarse el próximo miércoles 7 de septiembre.

De esta manera, los amantes del handball local podrán disfrutar de las diversas actividades que realizarán las selecciones Argentina y Uruguay durante su estadía en la ciudad. Además, de enfrentarse entre ellos por la Copa Internacional Ciudad de Comodoro Rivadavia, jugarán amistosos ante el seleccionado Junior de Chubut y un combinado de Comodoro Rivadavia.

Al seleccionado nacional se sumará en Comodoro, el jugador de Prospero Palazzo, Tomás Di Lorenzo, que nuevamente ha sido convocado para ser parte de la albiceleste que conduce Rubén Busolín.

En el gimnasio Municipal N°4, se vivirá una intensa semana de actividad junto a las selecciones, con Argentina realizando su primer entrenamiento esta tarde.

El día martes por la tarde arribará el conjunto de uruguayo con la categoría Junior. Luego de la merienda en conjunto, jugarán los primeros amistosos. Uruguay se enfrentará a la selección de Chubut desde las 19 horas, y a las 20:30 horas, Argentina jugará su primer amistoso ante la selección de Comodoro.

El miércoles 7, se enfrentarán ambos seleccionados por la Copa Internacional Ciudad de Comodoro Rivadavia, luego del Acto oficial presentación que se realizará con la presencia de las autoridades Municipales, de la Federación Chubutense de Balonmano, Asociación Comodorense y los representantes de los clubes junto al público presente.

En tanto el día jueves a las 10 horas, también los seleccionados de Argentina y Uruguay jugarán un nuevo amistoso, de práctica y sin formalidades. Por la noche, desde las 20 horas la selección Argentina se enfrentará al seleccionado Junior de Chubut.

Finalizando su visita a Comodoro Rivadavia el día viernes luego de un paseo turístico por los principales puntos de atracción de la ciudad. Retornando después del almuerzo a Buenos Aires.

HANDBALL – COPA INTERNACIONAL CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA

PROGRAMACIÓN PARTIDOS SELECCIONES ARGENTINA-URUGUAY

Lunes 5 de septiembre

18 a 19:30 horas- Entrenamiento de Argentina en Gimnasio Municipal N°4

Martes 6 de septiembre

19: 00 horas- Partido Uruguay vs. Selección Chubut

20: 30 horas- Partido Argentina vs. Selección Comodoro

Miércoles 7 de septiembre

9:00 horas- Entrenamiento Uruguay

10:30 horas- Entrenamiento Argentina.

17:00 horas- Partido Junior Damas Chubut vs. Equipo local

19:00 horas- (Gim. Mun. 4) Acto Copa Internacional, con presencia de las ambas Selecciones, y de autoridades municipales, de Fe.Chu.Ba, Asoc. Comodoro y Clubes.

19:30 horas. Partido Argentina vs. Uruguay “Copa Comodoro”.

Jueves 8 de septiembre

10:00 horas. Partido “no formal” -Argentina vs. Uruguay

18:00 horas- Partido Junior Damas Chubut vs. Equipo local

20:00 horas. Partido Argentina vs. Selección Chubut

Viernes 9 de septiembre

Mañana de Turismo, Paseo de Selección Argentina.

Regreso Argentina a Bs. As.