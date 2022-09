La Comuna Rural Atilio Viglione festejó su 17º aniversario

Funcionarios del Gobierno provincial participaron este viernes junto a la presidenta comunal, Marilin Sepúlveda Lara, del acto aniversario por el 17º aniversario de Atilio Viglione. En la oportunidad, se dejó inaugurada la ampliación del edificio de la comuna, se entregaron herramientas, se firmaron convenios para la ejecución de adoquines, cordones cuneta y viviendas.

Participaron los ministros de Seguridad, Miguel Castro, de Salud, Miryám Monasterolo, el secretario de Trabajo, Tobías Gaud, el subsecretario de Asuntos Municipales, Luis Aguilera, el presidente del Instituto de Asistencia Social, Luis María Aguirre, al subjefe de la Policía del Chubut, Juan cruz Campos, los intendentes de Gualjaina, Marcelo Limarieri, de Río Pico, Diego Pérez, los jefes comunales de Aldea Beleiro, Valeria Sánchez, del Dique Florentino Ameghino, Raúl De Domingo, de Lagunita salada, Miguel Ancamil, plana mayor de la Policía del Chubut, fuerzas armadas y de seguridad, empleados de la comuna, docentes y alumnos, vecinos e invitados especiales.

Luego de la inauguración de la ampliación de la Comuna Rural, con el tradicional corte de cinta y descubrimiento de placa, las autoridades se trasladaron a la Escuela Nº97 “Lucio Advertano Castro”, donde junto a las banderas de ceremonia izaron el pabellón nacional, entonaron el Himno Nacional y realizaron la colocación de la ofrenda floral en la placa del Dr. Atilio Viglione.

Sensibilidad

Al hacer uso de la palabra, el ministro Castro transmitió “el afectuoso saludo de nuestro gobernador, Mariano Arcioni, que nos ha pedido a los integrantes del gabinete que estemos acá acompañando a esta comunidad en este aniversario y que obviamente le pide las disculpas por no poder estar. Es un honor para un integrante de este gabinete poder representar al Gobierno de la provincia y en particular a Mariano Arcioni. En este acto que no es menor, es un acto de mucha sensibilidad, de mucha emoción para quienes habitan en este rincón de esta Provincia. Yo soy de una comunidad chiquita y conocemos de las dificultades que tenemos en cada uno de nuestros rincones provinciales”.

“Queremos agradecerles como chubutenses el hacer Patria todos los días en estos rincones de nuestra Provincia. En estas comunidades trabajamos todos juntos, más allá de alguna diferencia que podamos tener, pero trabajamos todos por cada uno de los objetivos que nos proponemos. Llegamos con ilusión y con una satisfacción tremenda de poder concretar gestiones que ha hecho la presidenta de la comuna. Hay que valorar el esfuerzo que hace junto con su equipo, logrando, por ejemplo, el Salón de Usos Múltiples que, para esta comunidad, es una gran noticia, no sólo por la inversión de más de $80.000.000, sino lo que significa para esta comunidad”, indicó el ministro.

“Hacemos patria día a día”

En su discurso, la jefa comunal agradeció “al Gobernador que siempre de una u otra manera está a disposición de cada gestión que le hemos pedido, hoy nos encontramos celebrando un año más de la creación de nuestra hermosa y querida comuna, la que construimos hace muchísimos años, y que oficialmente, hace 17 años, el 16 de septiembre del 2005, mediante una ley provincial N° 5636, se crea la comuna rural”.

“Queremos destacar que hacemos patria día a día, y que venimos de un invierno complicado, así que el trabajo diario se ve reflejado en nuestra localidad. También quiero decir que a partir del año 2015 las comunas rurales, por medio de la ley N° 1693 y por el voto popular, ponen en valor el sistema democrático en las comunas rurales, por eso quiero agradecer nuevamente a la junta la posibilidad de ser nosotros quienes hoy conduzcamos esta comuna, y gestionemos para la Aldea”, remarcó Sepúlveda Lara.

Añadió que “nos hemos dedicado a darle continuidad a las gestiones iniciadas en el periodo anterior, que son prioritarias y necesarias para nuestro pueblo, hemos asumido este rol con mucho desafío, pero a la vez con mucha responsabilidad y compromiso, sabiendo y entendiendo que a la hora de gobernar, lo hacemos sin ningún banderío político, dimos continuidad al proyecto de Nación enmarcado en el programa Argentina Hace, el paseo costero recreativo, instalación de cartelería de información turística, se dará inicio a un convenio de adoquines y cordones cunetas con mano de obra local; con fondos propios se comenzaran los baños para el predio de doma y predio ferial, también se delegó la obra de corrales comunitarios que será finalizado con fondos propios y mano de obra local”.

“Estamos próximos a recibir el primer desembolso para la construcción de la mini terminal para la localidad, estas obras son de suma necesidad para el desarrollo de la misma. En este corto periodo tenemos claras las metas que nos propusimos aquel 14 de diciembre cuando asumimos en Casa de Gobierno, que son las obras porque eso hace un plan de urbanización y por eso sepan entender que en estos tiempos tan difíciles, las gestiones llevan su tiempo, y a veces cuestan el doble, quiero destacar el trabajo del gabinete provincial, que hoy se encuentra en esta localidad demostrando el compromiso con esta localidad, por eso muchas gracias por estar”, manifestó la jefa comunal de Atilio Viglione.

Obras

Se rubricó un acta compromiso a través de la Administración de Vialidad Provincial con la Comuna Rural para ejecutar 2.000m2 de pavimento con adoquines y cuarenta metros lineales cordones cunetas

Seguidamente se rubricó un convenio compromiso entre el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano y la Comuna Rural para la “Construcción de dos viviendas de dos dormitorios como segunda etapa de cuatro viviendas por un monto de $10.440.515,10.

Entregas

Durante el acto, se hizo entrega de un aporte por $248.850 por parte de la Secretaría de Trabajo para la Comuna Rural Atilio Viglione, destinado para la compra de un motocultivador agrícola para brindarle asistencia a los pobladores que realizan tareas de chacra y quinta. Además, se entregaron herramientas e insumos por $558.439,01

El Instituto de Asistencia Social- Lotería del Chubut entregó al puesto sanitario de la comuna un motor generador de Energía, una cocina y un termotanque. En tanto, a la Comuna Rural les otorgó una cocina, una impresora y dos notebooks.

En tanto, el Ministerio de Salud hizo entrega al Puesto Sanitario de la comuna de dos tensiómetros digitales para pacientes adultos, tres estetoscopios, un detector de latidos fetales, cuatro cuellos Ortopédicos, un tallimetro Pediátrico y un kit de Férulas Rígidas.

Durante el acto, se entregaron reconocimientos y agradecimientos a vecinos y funcionarios de la comuna. Luego, se procedió a un desfile con la participación de la Banda de Música de la Policía del Chubut, alumnos y docentes de la Escuela N° 97, personal del puesto sanitario, de la Comuna, de Gendarmería y se mostró la flota de vehículos de la Comuna.

Escuelita Vial

Cabe mencionar, que durante la jornada la Escuelita Vial “Lorenzo Rossi” realizó actividades de recreación y concientización con los pequeños de la comuna. El parque itinerante se desplegó en una de las calles principales junto a la carpa de la APSV donde se acercaron las familias recibiendo conceptos de prevención y seguridad vial.