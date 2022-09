Habilitaron el Sistema de Observación Meteorológica en el aeropuerto de Trelew

El intendente Adrián Maderna recorrió este viernes el aeropuerto Almirante Marcos A. Zar de Trelew y dejó habilitado el funcionamiento del nuevo equipamiento que se ha sumado en materia de previsión meteorológica, que colabora para convertir a la terminal aérea de la ciudad en una de las más seguras del país.

“Estamos muy orgullosos de este aeropuerto. Estuvimos charlando con personal que está monitoreando este nuevo servicio y nos aseguró que sólo cinco aeropuertos lo tienen en todo el país. Y brinda la posibilidad, por ejemplo, de que durante un vuelo el piloto pueda obtener la información meteorológica en tiempo real, trabajando en materia de previsión, y posicionando a nuestro aeropuerto en la órbita internacional. Son cosas positivas que se van sumando, teniendo en cuenta los servicios que se pueden brindar desde nuestra ciudad”, explicó Maderna.

En el mismo sentido, aseguró: “Es tecnología de primer nivel. Se puso operativo hace muy poco tiempo y es de utilidad para toda la comarca, brindando mayor seguridad a los pasajeros. Nosotros tenemos una mirada desde Trelew en forma comarcal. Por eso son bienvenidas las gestiones que lleva adelante el vicegobernador para avanzar en la posibilidad de que arriben vuelos directos desde Brasil a nuestro aeropuerto. No es algo menor, y hay que trabajar para lograr sostenerlo”.

Por su parte, el Secretario Coordinador de Gabinete, Norberto Yauhar, explicó: “Este trabajo que se hizo genera este tipo de ampliación de expectativas. Y se suma a las reuniones que el intendente mantuvo oportunamente con la gente del ANAC y el ORSNA, en la que se solicitó la reparación del sistema de iluminación del aeropuerto”.

Y agregó: “Además del trabajo con el Ministerio de Agricultura, para la instalación de las cámaras de frío que permitirá sacar producción local a través del aeropuerto, se suman a estas condiciones que tenemos y que requieren además los vuelos internacionales. Hoy se recibirá un vuelo internacional privado, con fiscalización internacional”.

Más adelante, Yauhar también explicó que “los vuelos nocturnos oficialmente arrancarán el sábado 1° de octubre, a las 19.20, en virtud de los trabajos que se realizaron oportunamente en materia de balizamiento. Ayer hubo un vuelo especial, pero no se trata de lo acordado con la aerolínea comercial. No siempre será ese horario, incluso podrían programarse más tarde. Pero el aeropuerto ya está operativo las 24 horas desde hace 30 días aproximadamente”.

Junto al intendente de Trelew, Adrián Maderna, estuvieron presentes el Secretario de Gabinete del Municipio, Norberto Yauhar; el responsable de Terminal y Aeropuerto, Fabio Orellano; la gerente del Entretur, Mónica Montes Roberts; y el presidente del Concejo Deliberante, Juan Aguilar.