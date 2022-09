Gustavo Sastre: «Estábamos convencidos de que se podía hacer mucho más, y lo hicimos»

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, trazó un análisis de la gestión llevada a cabo hasta el momento, como así también de las proyecciones para el 2023 y el rol preponderante que ha tenido y tiene el turismo como uno de los ejes rectores del desarrollo económico local.

Durante su visita al estudio de AzM Radio, sostuvo que «más allá de lo que uno podía decir o prometer en una campaña electoral, que creo es lo que siempre hay que cumplir, el turismo es una de las principales economías, e independientemente de lo que se venía trabajando y bien en la gestión anterior, yo estaba convencido de que se podía hacer mucho más, y fortalecer las distintas economías que tenemos en la ciudad es lo que nos permitía esa generación de la economía en movimiento, con otras industrias que tenemos en Madryn y que vienen funcionando de manera activa, entre ellas el aluminio, la pesca, la construcción privada».

«Buscamos algo que parecía inalcanzable»

«Puerto Madryn es la segunda ciudad de mayor crecimiento demográfico en Argentina, y sin duda eso genera un movimiento económico en la construcción que está a la vista de todos. Pero en cuanto al turismo estábamos convencidos de que podíamos trabajar más y, por eso, antes de asumir ya estábamos trabajando para buscar eso que parecía inalcanzable para muchos, que eran las rutas de Aerolíneas Argentinas, las cuales generamos, y hoy teniendo otra línea como lo es Flybondi, Puerto Madryn prácticamente está contando con 16 vuelos semanales, algo totalmente impensado», reflexionó el Jefe Comunal.

Destino nacional

Asimismo, Sastre habló sobre el posicionamiento de la ciudad como destino para el turismo de reuniones: «Es una rama interna del turismo y está a la vista, en los últimos días, la cantidad de eventos que tuvimos, entre ellos el Consejo Federal de Salud con la presencia de la ministra (de Salud de la Nación) Carla Vizzotti, el encuentro de la Federaciones Económicas con representantes de todas las provincias del país, el Madryn Canto, el Congreso de la decimonovena Reunión de Ornitología de la República Argentina, por primera vez en Madryn, elegida como un destino preponderante, lo que hace que se genere un movimiento importante», resaltó.

Obras y crecimiento

Otro aspecto al que el Intendente hizo referencia fue el de la obra pública, en sintonía con el crecimiento demográfico de la ciudad. «No tenemos una población estable donde podamos decir que ‘trabajamos para completar la infraestructura de tal o cual sector y con eso estamos relativamente tranquilos’. En Madryn no estamos tranquilos nunca porque sigue el crecimiento constante y eso nos genera siempre el hecho de tener algún tipo de faltan en infraestructura en distintos barrios de la ciudad. Soy muy consciente y me hago cargo, porque soy a quien hoy le toca conducir los destinos de la ciudad. Pero tratamos de llegar con obras y fondos del Estado Municipal, y necesitamos imperiosamente tener obras con fondos del Gobierno Provincial y del Nacional, porque de lo contrario es prácticamente imposible», reconoció.

El debate por la coparticipación

«Para nosotros es muy difícil administrar un Municipio cobrando la mitad de los fondos que tendríamos que estar percibiendo. Tenemos que estar permanentemente usando las ingenierías para sobrellevar la situación, máxime en una ciudad que obliga a ello. Las gestiones las venimos llevando adelante desde hace mucho tiempo con el Gobierno Nacional», mencionó en relación a la coparticipación que reciben las arcas municipales, cuyo reclamo por la actualización acorde a la densidad poblacional tendría lugar a fin de año, cuando el Indec informe los resultados oficiales del Censo 2022.

«Mi lugar es defendiendo los intereses de los vecinos»

En cuanto a las gestiones realizadas ante el Gobierno Nacional desde su asunción al frente del Municipio, Sastre mencionó: «Tengo una muy buena relación con ambos Estados, el Nacional y el Provincial, lo cual no significa que, cuando hay que defender los intereses de Puerto Madryn, se tengan que llegar a algún tipo de discusión sea con quien sea, no me cuesta llegar a algún tipo de conversación donde marque los puntos que me parecen injustos. A veces se puede llegar a un estado más complejo de discusión o no, pero ratifico que no me van a correr de lugar donde me tienen que encontrar, que es defendiendo los intereses de los vecinos de Puerto Madryn».

Cambios políticos

La grieta y el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández constituyeron, también, un tema de reflexión para el Jefe Comunal: «Lo vengo marcando desde hace mucho tiempo: esto que ha pasado con la Vicepresidenta no hizo más que generar aún mayor conciencia en la población, algunos lo entienden y otros no. Yo hablo no solamente de terminar con la ‘grieta’ en la sociedad; creo que los primeros que tienen que hacerlo somos los políticos. Lo he entendido hace mucho tiempo por mi parte, no hay más lugar para ciertas discusiones y la gente no acepta más este tipo de divisiones, se le ha hecho mucho daño el estar de un lado o del otro, y de una vez por todas tenemos que estar con las banderas y la camiseta puesta del lugar que nos toca representar. Quien ha ganado una elección tiene que conducir, y quienes la han perdido, aun marcando diferencias y sin dejar de ser oposición, tienen que poder sentarse a una mesa de diálogo y llegar a conclusiones que beneficien a la sociedad en su conjunto; y quien no lo entiende así y prefiere pararse en la vereda de enfrente, ‘tirando piedras’, lastimando a una gestión y por ende a los vecinos, en mi espacio no tiene ningún tipo de lugar».

Integración electoral

En otro orden, Gustavo Sastre habló sobre la conformación del espacio «Primero Chubut», el cual «es un partido donde muchos adherentes y militantes de nuestro espacio político venían trabajando hace años para poder tener esa herramienta participativa propia, lo cual se logró y con mucho éxito» y planteó que el partido «hoy tiene la posibilidad de tener candidatos en todos los ámbitos; muchos de nuestros compañeros de trabajo y militantes están inmersos en el espacio, y no tengo dudas de que, en el momento de militar, ocuparán un gran frente electoral en el que estaremos todos juntos».