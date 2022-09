Exitosa 5° Edición del «Patagonia Salta»

La ciudad de Comodoro Rivadavia, recibió el ultimo fin de semana, la 5° Edición del siempre convocante evento de Kangoo Jumps, «Patagonia Salta».

Del evento, fueron parte escuelas y gimnasios de kangoo jumps llegados desde distintos puntos de la región, que demostraron en diversas performances, sus mejores coreografías y participaron de la capacitación dictada por la profesora Rut Vela.

El kangoo jumps tuvo su fiesta

Este fin de semana se desarrolló en el Club Huergo la 5ª edición del “Patagonia Salta” de Kangoo Jump, con la organización de LR Fitness, Kangoo Club Lo+, y el apoyo de Comodoro Deportes y Comodoro Turismo. Durante la presentación del sábado estuvieron presentes el viceintendente Othar Macharashvili y el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, quienes presenciaron la temática de Moulin Rouge de apertura. Mientras que en la jornada del domingo se realizó una capacitación con la presencia internacional de la profesora española Rut Vela.

Este sábado 24 y domingo 25 de septiembre se llevó a cabo la 5ª edición del “Patagonia Salta” en el Club Huergo con competencias coreográficas, temática de Moulin Rouge para diversos espectáculos coreográficos, y una capacitación “workshop” de la profesora española Rut Vela.

Además de las locales, hubo asistencia de equipos de Kangoo Jump de localidades como Mendoza, Río Negro, Neuquén, Capital Federal, Trelew, Rawson, Puerto Madryn y Sarmiento.

En este sentido, la referente Lorena Alos señaló: “Agradezco a todos los presentes, es un honor tener entre nosotras a Rut que viajó miles de kilómetros para estar acá. A todos los kangoo clubes que han venido e hicieron un gran esfuerzo para participar y al Estado municipal, a través de Comodoro Deportes que nos brinda siempre respuestas cada vez que consultamos con el titular Hernán Martínez”, destacó.

Por su parte, la profesora Rut Vela sostuvo que “fue un placer haber venido hasta acá, siento el mismo cariño que me expresan en las redes sociales. Pese a la distancia, siempre los siento cerca. Fue muy grato el recibimiento que me hicieron, espero que hayan disfrutado y saltado con pasión, porque la vida sin pasión ni ilusiones no es nada”.

Hernán Martínez, titular de Comodoro Deportes, expresó: “Destaco el trabajo e insistencia de Lorena Alos, quien a principio de año se acercó para proponer su proyecto y trabajar para poder llevarlo a cabo. Es muy grato recibir tantas delegaciones de afuera, a Rut recorriendo todo el continente para arribar a la ciudad. Desde el estado municipal continuaremos apoyando a la actividad”.