Esquel: «El camino del odio no nos está conduciendo a nada», sostuvo Austin

El presidente del Concejo Deliberante de Esquel, Diego Austin, habló sobre la convocatoria a los bloques políticos para «elaborar un documento conjunto» y, a posteriori, convocar a una Sesión Especial «y poder tener un documento consensuado y votado por unanimidad» respecto del ataque sufrido por parte de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, este jueves por la noche a pocos metros de su domicilio.

En el mismo sentido, Austin sostuvo que «no tiene sentido que el bloque oficialista elabore un documento por su lado y el resto por el otro, es una cuestión transversal a la sociedad y la reconciliación es inminente y necesaria», sumando a ello que «el Presidente convocó a un feriado nacional para que la gente se exprese en las calles y hay que ser muy cuidadoso con esto: las formas de expresión violenta son aquello frente a lo que uno debe tener muchísimo cuidado, esto no debe pasar».

«Somos los partidos políticos los que tenemos que dar el primer paso para comenzar un camino de reconciliación, porque los caminos que estamos atravesando no nos están conduciendo a nada. Y lo que pasó anoche fue la clara demostración que el camino del odio nos puede llevar a cualquier lado. No vamos a construir nada divididos, peleados o enojados. La responsabilidad hoy por hoy es clara: no podemos hablar de peronismo o radicalismo sino de ‘argentinismo’, el cual tenemos que practicar sacando juntos el país hacia adelante. Hay gente que la está pasando muy mal y nada le importan las divisiones políticas», cerró el presidente de la Casa de las Leyes de Esquel.