“El Depo” recibe a Sacachispas

Madryn tendrá una fiesta ante su gente en el cierre como local

Por la 36° Fecha del Torneo de Primera Nacional, el Deportivo Madryn recibirá este sábado en la tarde a su par de Sacachispas, en lo que marcará el último juego que como local sostendrá el conjunto portuario en la presente Temporada.

El partido, se jugará desde las 15 horas en el Estadio “Abel Sastre”, contando con el arbitraje de Carlos Córdoba, quien será asistido por Damián Espinoza y Matías Bianchi, siendo el Cuarto árbitro Luciano Julio.

Teniendo en cuenta que será el último cotejo que el conjunto “aurinegro” afrontará en la Temporada, aun si clasificara al Reducido, sus fanáticos están organizado una gran despedida, que será de una caravana desde los barrios, pasando por la Sede Social y desde allí al Estadio.

Vale destacar que el “Depo”, aun cuenta, aunque ajustadas, chances de clasificación al Reducido, ubicándose en el 17° escalón de la tabla de posiciones, con 43 unidades. De ganar Deportivo Madryn, de todos modos deberá esperar resultados, dependiendo de Deportivo Morón, esperando que este pierda su partido. También, el equipo madrynense debe aguardar a que San Martín (SJ) no sume de a tres y que Chacarita no sume de a tres. Si alguno de estos resultados no se da, “El Aurinegro” quedará afuera del Reducido. Solo le sirve ganar, por lo que de empatar o perder, ya estará eliminado de toda chance.

Su rival, en tanto, “El Lila”, transita una realidad totalmente opuesta, al estar anteúltimo en las ubicaciones con 27 unidades y en zona de descenso directo.

El Deportivo Madryn, cerrará la fase regular del certamen como visitante ante Instituto el lunes 10; mientras que de lograr la clasificación al Reducido, deberá aguardar cuál será su ubicación final en la tabla.