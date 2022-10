El Centro de Jubilados de Puerto Madryn atraviesa una dura situación financiera

El 31 de agosto asumió una nueva comisión en el Centro de Jubilados y Pensionados de Puerto Madryn, encabezada por Adelaida «Peggy» Rodríguez como presidenta, Néstor López Salaberry como vice y Liliana Elizabet Jensen como secretaria. Es en este contexto que las nuevas autoridades llamaron a conferencia de prensa para brindar un panorama de la delicada situación económica que atraviesa la institución y es por ello que solicitan ayuda de toda la comunidad para torcer el mal rumbo.

Tareas de mantenimiento

En cuanto a la situación edilicia de la sede del pasaje 1° de Marzo, el López Salaberry explicó: «Esto no escapa a cualquier edificación en la que por la pandemia no se pudo hacer nada y necesita urgentemente mantenimiento en todos los aspectos. Con la pandemia la gente dejó de venir y dejaron de hacerse las obras de mantenimiento que deben hacerse en cualquier casa. Por eso necesitamos que todas las empresas constructoras nos ayuden para poder impermeabilizar techos, reparar cañerías, el sistema eléctrico tiene muchos años y a medida que aparecen los problemas estamos tapando a un costo que se nos va».

Para poder llevar adelante los arreglos necesarios, el Centro de Jubilados necesita de ingresos económicos y la publicidad en la cancha de bochas es una posibilidad, además de la vuelta de aquéllos socios y socias que dejaron de colaborar: «A nombre de mis compañeros de Comisión solicito que todos los socios vuelvan y las empresas que quieran colaborar que se acerquen. Solos vamos a poder hacer algo, pero con toda la comunidad de Madryn vamos a poder hacer algo mucho más grande».

Juicios de AFIP

Otro de los temas acuciantes para el Centro de Jubilados de Puerto Madryn son los juicios que lleva adelante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que datan de varios años. A propósito, Peggy Rodríguez explicó: «Tenemos juicios que solucionar con AFIP por cargas sociales que no se aportaron en su momento, no es difícil que esto suceda en una institución que había dejado de tener ingresos. La AFIP hace los débitos de una de las cuentas que tenemos en el Banco del Chubut, pero los ingresos del Centro de este momento no alcanzan a pagar los cuatro juicios que tenemos. Nosotros en dos semanas que estamos trabajando hemos levantado dos cuentas importantes que teníamos, con el alquiler del salón y con el alojamiento. Estamos trabajando muchos, estamos contentos, pero debemos mucho, así que todos los aportes que puedan alcanzarnos nos van a venir bien».