Diputados y senadores sesionarán para repudiar el atentado a CFK

En una noche sin antecedentes para la política argentina desde el retorno de la democracia, los diputados y senadores del Frente de Todos se congregaron en el Salón Illia de la Cámara alta para expresar su solidaridad con la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien sufrió un intento de asesinato en la puerta de su casa.

Minutos antes de la medianoche, los legisladores oficialistas brindaron una conferencia de prensa en la que anunciaron una serie de acciones.

La primera en hablar fue la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, quien arrancó: “Es una noche muy difícil para todos nosotros”. Y anunció que se convocará a la conformación de “una comisión investigadora bicameral sobre el atentado contra la vida de la vicepresidenta”.

Además, se realizarán sendas sesiones en ambas cámaras para repudiar el hecho, afirmó, y agregó: “Instamos a que se haga lo mismo en todas las Legislaturas locales y concejos deliberantes”.

Por su parte, el jefe del interbloque Frente de Todos en el Senado, José Mayans, expresó el “repudio a este hecho verdaderamente lamentable, penoso, que a toda la sociedad argentina consterna y nos entristece realmente”.

Tras manifestar la “solidaridad” con la titular de la Cámara alta y su familia, sostuvo que están “esperando el pronto esclarecimiento de este hecho”. “Lamentamos profundamente lo que ha pasado, nosotros queremos la paz social para la Argentina e instamos a todos para trabajar por la paz social en la República Argentina”, continuó.

Además, resaltó que “los senadores de la oposición vinieron a expresar su solidaridad, valoramos ese hecho”.

“Es un momento difícil para la Argentina y hemos visto con mucha tristeza como la vicepresidenta de la Nación recibe una agresión, prácticamente no la matan porque Dios es grande. Ella sintió que la apuntaron, en un momento se toma de la cabeza. Gracias a Dios que la tenemos sin ningún problema, estuvimos en contacto con ella, sabemos que es una persona de un gran espíritu y obviamente que no esperaba un hecho como este“, agregó.

Luego habló el diputado Sergio Palazzo, quien subrayó que CFK “viene sufriendo agresiones permanentes y sistemáticas” y “simbólicas de violencia de género”. “Repudiamos el hecho, pedimos la investigación y el esclarecimiento”, manifestó y reclamó que “los diversos actores con responsabilidad en los medios de comunicación, en la Justicia, en distintos estamentos de la sociedad a que en cierta medida traigan paz a la Argentina y no odio como están haciendo todos los días, destilando odio en la Argentina, porque las consecuencias son lo que acaban de pasar”.

Además, el secretario general del gremio de los bancarios anticipó que junto a “un grupo de secretarios generales de distintos espacios sindicales le hemos pedido al consejo directivo de la CGT que se arbitren medidas con un cese de actividades urgente y con una gran movilización en repudio a la violencia política ejercida sobre la vicepresidenta de la Nación, que no solo tiene que ver con el atentado de hoy sino con ataques sistemáticos que sufre desde hace tiempo”.