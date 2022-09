Comodoro bajo agua

Un fuerte temporal de lluvia provocó complicaciones en toda la trama urbana de Comodoro Rivadavia, luego que se registrara la caída de al menos 85 milímetros de agua. Varias familias fueron evacuadas, hubo calles inundadas y canales saturados. Debieron demoler el puente viejo de Caleta Córdova para que drene el agua acumulada y evitar su colapso; habilitaron el puente nuevo que está sin terminar. Se suspendió el transporte urbano y no hay clases en ninguno de los niveles.

«Hasta el momento llovió por encima de lo previsto y estimamos que la situación se mantendrá así hasta la madrugada de este miércoles», explicó el coordinador de Defensa Civil de la municipalidad de Comodoro Rivadavia, Miguel Vargas.

Habilitaron provisoriamente el puente nuevo a Caleta Córdova y rompieron el anterior ya que no alcanzaba a drenar por debajo y comenzó a sobrepasarlo, generando daños en la calzada.

Asimismo, el gobierno municipal determinó suspender el servicio de transporte urbano de pasajeros en algunos ramales ante la imposibilidad de transitar en calles de ripio o asfaltadas, pero muy inundadas. También, se suspendieron las clases en todos los niveles educativos.

Según describió Vargas, la lluvia que llega por esos cañadones cargan todo el caudal sobre los barrios Mosconi, Próspero Palazzo, Saavedra y Caleta Córdova, este último sector ubicado sobre el extremo norte de Comodoro Rivadavia donde desemboca al mar.

Por otro lado, se reportó que hasta las 18 de este martes, se habían evacuado cinco familias y no se habían reportado daños personales.

«Son más de 20 personas las asistidas, pero estimamos que el número es mayor teniendo en cuenta los autoevacuados o quienes se retiraron de sus viviendas buscando refugio en casa de familiares», explicó el funcionario de Defensa Civil.

Previamente, el servicio meteorológico había declarado «alerta roja» para esa zona del sur chubutense ante el avance de un frente de tormenta que pronosticaba más de 80 milímetros de lluvia, algo inusual para la zona, que tiene un bajo nivel de precipitaciones anuales.

El pronóstico se cumplió e incluso se superó esa marca, todo agravado además porque muchas de las obras de mitigación de inundaciones no están concluidas y los canales vienen colmados de agua que descienden desde la zona oeste por los cañadones «La Quinta» y «La Francesa».