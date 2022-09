Barbato pidió disculpas a su padre por la situación judicial

En la etapa final de testimonios y aporte de pruebas documentales, continuó este viernes el juicio oral y público que tiene como imputados a un ex funcionario público del Chubut y tres personas más allegadas a este por el delito de enriquecimiento ilícito. Se trata de Carlos Barbato con varios cargos de responsabilidad importante en la función pública al que se lo considera por parte de los investigadores como autor del delito que se les endilga. Por su parte, su padre Carlos Mario Barbato, su esposa Erica Perrone y su chofer en su paso por la Lotería del Chubut, Adrián Quinteros, están sindicados como partícipes necesarios de ese delito.

El Tribunal de juicio está integrado por los jueces Karina Breckle, María Tolomei y José Ennis. Los fiscales del caso son Omar Rodriguez y Alex Williams de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública. Los defensores son Fabián Gabalachis (defiende a Barbato patre e hijo y a Perrone) y Omar López, que asiste a Quinteros.

En la audiencia de este viernes declararon ante el Tribunal, todos los imputados. El primero fue Carlos Mario Barbato, luego lo hizo su nuera Erica Perrone y posteriormente Carlos Barbato.

Declaran los imputados

Barbato padre dijo no haber elegido “que mi hijo fuera político. A mis cuatro hijos los eduqué de la mejor manera y ahora es muy doloroso ver como a mis 80 años se ensucia mi nombre. Trabaje muchos años de gerente comercial de firmas importantes y siempre tuve mucha capacidad de ahorro. Toda mi vida he ayudado a mis hijos. Carlos es mi hijo primogénito y lo amo. Siempre fuimos padres presentes. En este juicio, además, quedó probado que yo tenía dinero suficiente para comprar el departamento”, expresó en alusión a uno de los hechos investigados relacionado con la adquisición de un inmueble en Puerto Madryn.

Por su parte, Erica Perrone expresó que su esposo “siempre viajó mucho y por eso yo con más tiempo siempre hacía los trámites de la compra y venta de vehículos, además de atender a nuestros hijos”.

Antes de la declaración de Carlos Barbato, lo hizo José Mallemacci, de una inmobiliaria de Puerto Madryn, donde se adquirió el departamento que vincula en el presunto ilícito a Barbato padre.

El principal imputado Carlos Barbato también ejerció su derecho de ser escuchado por los jueces. Dio detalles contables de varias operaciones que realizó cotejando sus afirmaciones con datos que se conocieron en el juicio a través de los testigos. Reconoció haber recibido ayuda económica de su padre porque “fueron innumerables las veces que me ayudo, siempre en dólares porque ahorraba con esa vieja escuela”. Aprovechó la oportunidad para pedirle disculpas por la situación judicial que está atravesando.

En esta misma línea, declaro Adrián Quinteros, hizo referencia a la compra del Audi y toda la situación en torno a ello. Asimismo, manifestó que era un vehículo difícil de vender. Tras la declaración de Quinteros, el tribunal dispuso dar paso a la convención probatoria. El lunes próximo pasadas las 14 horas se podrán conocer los alegatos finales de ambas partes, luego el veredicto.

Penas previstas

El enriquecimiento ilícito tiene previstas penas de dos a seis años de prisión, multa de dos a cinco veces el valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua para el que “no justificaré la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo”. La pena es la misma para el autor (Barbato) y las interpósitas personas (Quinteros, Barbato padre y Perrone).

La investigación estuvo a cargo de los fiscales Rodriguez y Williams, además del equipo de trabajo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública del Ministerio Público Fiscal del Chubut y del Equipo Técnico Multidisciplinario dependiente de la Procuración General.

Barbato es funcionario público en el Chubut desde el año 2003, cumpliendo una gran variedad de funciones en cargo de importancia en la administración pública del Chubut. “Nunca tuvo otro ingreso que no sea su sueldo proveniente de la administración pública”, dijo en la acusación el fiscal general Rodríguez en la investigación. Fue Gerente de Lotería, ocupó cargo en la Coordinación de Gabinete y fue asesor en la Legislatura. Desde 2015 estuvo en el IAS hasta 2019, año en que renunció.