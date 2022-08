Trelew: el miércoles cobrarían los choferes de «El 22» pero no habría transporte

El titular de la empresa de colectivos de Trelew «El 22», Adrián Febrero, se refirió a la crisis que atraviesa la empresa y a la decisión de los choferes de no prestar el servicio hasta tanto perciban sus salarios completos; un denominador común en varias localidades que afecta la situación de los trabajadores y que, en este caso, ha puesto en jaque el transporte público en la ciudad del Valle.

Al respecto, Febrero sostuvo que «varios choferes se comunicaron conmigo para ver si podían venir a charlar, y me informaron que mañana (por el miércoles) estará resuelto el subsidio de Nación y que van a cobrar los sueldos, pero que no van a poder salir a trabajar» y reflexionó que los salarios para el mes de julio «los necesitan».

«El servicio no va a salir de todos modos porque, como todos saben, se ha caído el contrato de la ART, y no podemos ser tan irresponsables de sacar (a trabajar) a un empleado sin la cobertura. Pedimos ‘basta de parches’, no queremos jugar más con los usuarios y menos con mis empleados», apuntó el titular de la firma de transporte, agregando que «hay que buscar una solución de fondo donde intervengan todos los poderes y le pongan el cascabel al gato, solucionando el transporte en el Interior del país, ya que no es solo de ‘El 22’ el problema».