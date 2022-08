Trabajadores de FyRSA vuelven a cortar la Ruta 3 en el ingreso a Trelew

Luego de que los trabajadores de la empresa FyRSA reclamaran sobre la Ruta 3 por el cierre de la planta y el despido de todo el persona, nuevamente volvieron a realizar una movilización e interrupción del tránsito en el ingreso a la localidad de Trelew, reclamando que se garanticen sus puestos.

La situación generó una importante fila de camiones en la rotonda principal de acceso a la localidad del Valle: «Queremos que aparezca pescado en la planta, que firmen el acuerdo que tienen que firmar y listo», apuntó uno de los empleados de la planta.

«Salen muchos camiones para afuera y nadie controla, acá no queda ni la mitad del pescado, se lo han de llevar a todos lados, a Mar del Plata y a distintas plantas, pero acá lo vemos pasar», indicaba uno de los trabajadores que participa de la protesta, agregando que «el fuerte más grande que tiene Rawson es el pescado, hay plantas con capacidad para más gente y personas que se quedan afuera sin trabajar; y esto no lo ve nadie».

«Si no se llevara tanto el pescado todo el mundo estaría con trabajo, históricamente se lo han llevado», apuntó otro de los empleados, advirtiendo que «estamos en un país en donde estas cosas no se controlan y no salen a la luz, y terminamos pagando los obreros».

«En este corte de ruta se está parando a los camioneros pero a la gente de salud y a los camiones que llevan elementos médicos y alimentos perecederos se los deja pasar, cada tanto dejamos pasar vehículos», señaló.

«Queremos una seguridad determinante para que esto ya se termine y que tengamos asegurado nuestro puesto de trabajo para volver a la planta, pero no nos vamos a mover hasta que tengamos algo concreto», concluyó otro de los trabajadores de FyRSA.