Subsidios: así segmentarán las tarifas de luz

El Gobierno avanza con la segmentación de las tarifas de los servicios públicos, con objetivo final reducir lo que el Estado destina en subsidios y el gasto público. En ese marco, dio a conocer más detalles para el caso de la energía eléctrica.

Cómo será la segmentación de las tarifas de energía eléctrica

-Todos los beneficiarios del subsidio que no solicitaron mantenerlo salen del listado de beneficiarios.

Sobre los que solicitaron el subsidio, se establece que:

-La tarifa social seguirá vigente

-Hasta 400kw de consumo el subsidio es pleno.

-Superar el consumo de los 400 Kw, no hace caer la base del subsidio

-A partir de los 400 Kw, se empieza a pagar tarifa plena solo por el incremental. Por ejemplo: si se consumen 401Kw, se paga sin subsidio sólo por ese Kw adicional.

-Desde el Gobierno se indicó que el objetivo es tener progresividad en términos de ingreso y promover el ahorro de energía. El 80% de la población consume el 50% de la luz y el 20% de la población con mayores ingresos el otro 50%.

Los anuncios de Massa

Esta semana, el ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó que los casi 4 millones de hogares que no solicitaron subsidios en la segmentación tarifaria “serán el primer corte” y dejarán de percibir el beneficio, y anticipó que se implementará un esquema para promover el ahorro en el consumo energético.

En ese sentido, Massa indicó que “entre los más de 9 millones que sí pidieron mantener el subsidio se va a promover el ahorro por consumo”, y detalló que en luz se subsidiará hasta 400 kilowatts, en materia de gas la quita seguirá la misma lógica y en agua la aplicación de la quita por segmentación se iniciará en septiembre.

Al hablar en la sede del Palacio de Hacienda, el titular de Economía explicó que las medidas tienen que ver con que “el contexto global encareció la energía y el agua entre 4 y 10 veces de acuerdo a la zona del mundo en la que le toque vivir a cada uno”.

En ese marco, Massa sostuvo que, como Gobierno, se encaró “una segmentación que hoy nos muestra que casi 4 millones de hogares no solicitaron subsidios, y eso será un primer corte”.

«Entre los más de 9 millones que sí pidieron mantener el subsidio vamos a promover el ahorro por consumo. No solamente por economía de las cuentas públicas, sino también por progresividad del sistema y por eficiencia en el uso de los recursos. No podemos seguir con un esquema en que quien más gasta la energía o el agua, es quien más subsidios recibe”, precisó.

Puntualmente, detalló que en electricidad se subsidiará «hasta 400 kilowatts, alcanzando al 80% de los usuarios pero solo el 50% del consumo total residencial”.

En el caso del gas, “la quita seguirá la misma lógica, partiendo de las diferencias climáticas y costos de distribución, pero también respetando la estacionalidad de las diversas regiones de nuestro país. En agua la aplicación de la quita por segmentación se iniciará en septiembre”, prosiguió Massa.

“Asumimos el desafío de cuidar las cuentas públicas, pero como sociedad tenemos que asumir el compromiso de cuidar nuestros recursos energéticos y naturales”, concluyó el flamante ministro.

Segmentación de tarifas

En la etapa de inscripción por número de terminación del DNI que concluyó el pasado domingo, más de 9 millones de usuarios residenciales de los servicios de energía eléctrica y gas natural se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), en el marco de la política de reordenamiento tarifario encarada por el Gobierno nacional y mencionada hoy por Massa.

Con un universo estimado en unos 15 millones de usuarios residenciales para los servicios de distribución de electricidad y gas, se prevé que unos 11 millones accedan a la tarifa subsidiada, ya sea la social (nivel 2, de menores recursos) o al sector intermedio (nivel 3, la mayor franja de clientes).

Los incrementos solamente serán aplicados a los usuarios del nivel 1, de mayores ingresos, y a aquellos que no hayan completado el formulario, en tanto los niveles 2 (menores ingresos) y 3 (ingresos medios) no tendrán ninguna modificación respecto de la tarifa que estaban abonando.

Los usuarios del nivel 1 comenzarán a pagar la tarifa plena (sin subsidios) de manera gradual en un proceso que culminará a fin de año y que se reflejará en un incremento promedio de $ 1.200 mensuales a partir de septiembre hasta completar unos $ 3.500 desde enero de 2023. (Ámbito)