Rawson: Sterner puso en valor la negociación paritaria del 25% con municipales

El secretario de Hacienda de Rawson, Martín Sterner, se refirió a la paritaria del 25% cerrada con los gremios municipales de la ciudad capitalina.

En diálogo con AzM Radio, precisó que «son cuestiones que tal vez no son tan visibles pero que cuestan un esfuerzo cotidiano, y gracias al compromiso del Intendente y del acompañamiento de todos los secretarios hemos podido ordenar ciertos aspectos, permitiéndonos volver a poner al día los sueldos de los trabajadores municipales, además de regularizar deudas con proveedores, ART y AFIP, reconstruyendo el circuito natural de la ciudad y la relación entre la Municipalidad y los trabajadores municipales».

En el mismo sentido, Sterner aclaró que el Municipio «solo tiene recursos a partir del cobro de sus impuestos, ya que los recursos de coparticipación quedan prácticamente extinguidos cuando se le aplican los descuentos que durante el tiempo se han ido acumulando» y recordó que «hemos honrado una deuda importante con Seros y tenemos un Municipio que va mejorando y que, con el acompañamiento de los vecinos, que hasta ahora ha sido notorio, vamos a lograrlo; sobre finales del año que viene estaremos mucho mejor que hoy».

«En esta gestión, la Municipalidad está al día ante el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Responsabilidad Fiscal, aunque todavía no hemos podido ordenar los años 2018 y 2019. Hemos tenido un apoyo notorio de los vecinos y comerciantes, lo que nos permitió generar nuevos circuitos de trabajo y confianza. Hoy tenemos un momento acuciante con los proveedores y nos cuesta mucho ir pagando cada compromiso tomado, pero si uno toma un compromiso lo va a cumplir», señaló el Secretario, quien deslizó que su decisión de no asumir al frente del Ministerio de Educación estuvo ligada a «sanear» la situación financiera de Rawson.

«Es cierto que, en lo particular, sentía que la cartera de Educación estaba muy lejos de mi experiencia y con poco tiempo real de trabajo, además de que existía un marco complejo», reflexionó.

En el plano político, Sterner sostuvo que «si hay una pieza que reconocer es la figura del Intendente, que hace que los circuitos de quienes trabajamos junto a él funcionen y fluyan; si uno disecciona la gestión, sin uno no se podría realizar el otro» y recordó que «este fin de semana se llevó adelante un festejo interesantísimo por el Día de las Infancias, y uno no puede separar ese éxito por cartera, cada uno colabora desde su lugar; como Hacienda somos parte de los procesos, muchos de los cuales no ve la gente, pero tratamos de hacer las cosas de la mejor manera».

«Creo que la gestión es una muestra de las capacidades o de una parte de las mismas que tiene Damián Biss, que además se combina con condiciones naturales y personales que hacen que pueda construir consensos, tender puentes entre personas; todas cuestiones que están valoradas positivamente. La sociedad ya está cansada del conflicto y de ‘echarse la culpa’, y lo que está necesitando es una esperanza en cuanto al crecimiento, el diálogo y la seriedad, y eso es lo que demuestra Biss con su gestión», analizó el Secretario.