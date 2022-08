Prestadores de servicios para discapacidad reclaman por suspensión de pagos

Terapeutas, transportes, acompañantes, fonoaudiólogos de Comodoro Rivadavia reclamaron que las prestaciones que realizan a jóvenes y niños con discapacidad, no están siendo pagadas por las obras sociales desde hace meses. Responsabilizan al gobierno nacional de no bajar los fondos necesarios para tal fin.

Este domingo 28, lunes 29 y martes 30 de agosto, los profesionales de la salud se encuentran con una medida de retención de servicios a nivel nacional, en reclamo por la falta de pago de haberes desde las obras sociales, con demoras de más de 120 días.

están afectados por las demoras en los pagos de las obras sociales, que según los casos pueden ser de dos, tres y hasta cuatro meses. Además, encendieron la alarma sobre eventuales recortes en un área sensible. La movilización se realizó a la misma hora en otros puntos del país.

“Hay acompañantes terapéuticos que tienen muy largos periodos entre que facturan y cobran, y nos desayunamos con esta novedad de que va a haber recortes. No es justo. No solo padece la persona con discapacidad, sino todo el entorno familiar”, sostuvo Silvina Díaz, una de las madres.

En el encuentro se resolvió juntar firmas para presentar en el Concejo Deliberante y que se visibilice la situación, “para que no quede como una reunión más de terapeutas y acompañantes”, agregó la madre.

Daniel, dueño de un medio de transporte especial, señaló por su parte que “nos deben mayo y teóricamente no nos van a abonar”.