Presentaron la nueva Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo

En un acto realizado en Espacio DUAM de la capital neuquina, se lanzó la nueva Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE) contó con la participación de autoridades de organismos nacionales de ciencia y tecnología, universidades, y funcionarias y funcionarios provinciales.

La ANIDE, creada por la Ley 3.330, tendrá como objetivo promover la vinculación e integración de la ciencia, la tecnología y la innovación con la sociedad, el sector productivo y el Estado, con perspectiva de género y busca contribuir a la construcción permanente de una sociedad equitativa, democrática y competitiva basada en el conocimiento y la innovación, a fin de alcanzar un desarrollo sostenible de la provincia.

Recursos

En su alocución, Filmus destacó que “todas y todos los que estamos aquí consideramos sustantiva e importante la creación de esta Agencia. Este es el camino y la dirección. No es menor que ANIDE haya sido votada como ley y por consenso. Es imprescindible que promovamos políticas de mediano y largo plazo en Ciencia y Tecnología sino no hay destino para Argentina, no se puede seguir con políticas pendulares”.

El ministro de Ciencia señaló que “el único crecimiento que promueve desarrollo y progreso es el que está acompañado de la capacidad de agregar valor por lo mejor que tenemos: la calidad de nuestra gente y la capacidad de innovación e investigación. Y el tipo de crecimiento sustentable que implica desarrollo y progreso sostenidos tiene que ver, también, con la justa distribución de los bienes que se producen”.

Con relación a la federalización de la Ciencia, Filmus explicó que “el 85% de la inversión en ciencia y tecnología está en la zona metropolitana y central. Por ello, en la nueva ley de financiamiento el 20% de los recursos están destinados a la federalización. En el caso de Neuquén, estamos invirtiendo, desde el Ministerio de Ciencia, cerca de 1.000 millones de pesos en la creación del Centro Neuquino de Robótica y el Polo Científico Tecnológico”.

Filmus afirmó que el Gobierno Nacional tiene por objetivo “un modelo de desarrollo integrado y profundamente federal. Por eso, también, son leyes nacionales, sancionadas por unanimidad, la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Ley de Economía del Conocimiento, que son bastiones que nos permiten generar un futuro distinto. Pero las leyes por sí solas no garantizan este futuro, sino que es el consenso y la capacidad de todos los actores involucrados lo que va a garantizar su cumplimiento y asignación de recursos”.

Día histórico

Por su parte, Gutiérrez expresó: “Es un día histórico. Este cambio, que hace al desarrollo estructural y estratégico, requirió del consenso pluripartidario”. El gobernador destacó tanto el trabajo de la Legislatura como del Vicegobernador Marcos Koopmann en la sanción de la ley que apoyaron “31 de 35 diputados y diputadas. No era por decreto, era por ley porque son cambios que se arraigan” indicó y subrayó: “Hoy arranca ANIDE” y sostuvo que “la innovación, la ciencia, la tecnología y la economía del conocimiento generan más trabajo; y el desarrollo de ciudadanía digital permite acercarnos, integrarnos y achicar brechas, por eso nosotros estamos llevando adelante la entrega de netbooks en nuestras escuelas”.

El gobernador concluyó: “Nos llevó un tiempo, pero lo logramos; hoy, en el ADN desarrollista de nuestros recursos naturales y la defensa y promoción de los derechos, venimos a comprometernos con el presente y el futro, con la niñez y la adolescencia. Los problemas son los únicos enemigos que tenemos, hay que seguir construyendo futuro”.

Consenso

A su turno, el presidente de la Agencia I+D+i, Fernando Peirano, manifestó que el desarrollo “pasa por combinar nuestros recursos naturales con nuestra tradición productiva y con el conocimiento. Esta combinación tiene que ser el resultado de la visión, la voluntad y el consenso. Estamos convencidos que estas piezas las encontramos mejor combinadas en las provincias que en Plaza de Mayo, venimos a potenciarlo. Hoy tenemos que atravesar una transición energética que es global y tenemos el compromiso de hacerlo con protagonismo, con nuestras propias capacidades y tecnología, sabiendo que sin tecnología la ciencia no tiene el impacto que deseamos, pero sin ciencia argentina no vamos a poder desarrollar tecnología propia que nos permita capturar los beneficios del conocimiento”.

Peirano felicitó al gobernador Gutiérrez “por esta ley de creación de la Agencia, que es el resultado del consenso. En esta nueva agencia encontramos la idea de que la innovación mejora la inversión pública y privada, que inversión e innovación tienen que ir de la mano para que pueda haber transformación. También compartimos la noción de que el desarrollo no será espontáneo, sino que necesita de institucionalidad, de nuevos actores para transformar los recursos en soluciones que permitan superar nuestros obstáculos. Asumimos el mayor de los compromisos técnicos para nutrir a esta agencia y para trabajar desde ya en el diseño de un instrumento con un fondo compartido de inversión de 100 millones de pesos desde la provincia y 200 millones desde la Agencia nacional”.

Fortalecer el sistema productivo

Por último, la presidenta del CONICET, Ana Franchi, celebró el lanzamiento y sostuvo que “esta nueva agencia es muy importante porque va a permitir no solo potenciar la ciencia en la provincia, sino también promover y fortalecer los procesos de transferencia y vinculación tecnológica”. En esta línea, detalló que “es clave que la ciencia sirva para fortalecer el sistema productivo, impactar en la sociedad y mejorar la calidad de vida de la gente”. Luego, destacó como muy positivos dos aspectos de ANIDE: “que su creación haya sido a partir de una ley y la incorporación de la perspectiva de género de manera transversal en todas sus políticas de ciencia, tecnología e innovación”.