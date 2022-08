Pesqueras abonarían la deuda del FAP en seis cuotas hasta tanto se derogue la ley

El secretario de Pesca de Chubut, Gabriel Aguilar, habló sobre el Fondo Ambiental Provincial (FAP) y la aplicación de la norma con retroactividad, desde el momento en que fue sancionada. En tal sentido, confirmó que buscarán que las empresas puedan cancelar lo adeudado en un pago inicial del 40% y el restante 60% en cinco cuotas, lo cual garantizará el ingreso de fondos a los municipios hasta tanto la ley sea derogada.

En diálogo con AzM Radio, precisó que, al conocerse que se implementaría el cobro del Fondo Ambiental Provincial (FAP) «comenzó una catarata de consultas con piquetes y cortes de ruta el día martes» y planteó que «las empresas sostienen enérgicamente es que es una norma inconstitucional y que, por lo tanto, lo piensan pagar; y mientras tanto, en procesos judiciales se va discutiendo si corresponde o no abonarlo, no hay todavía un pronunciamiento judicial para un lado o para el otro».

«Estamos en esta situación conflictiva porque, desde el momento en que la Secretaría de Pesca recibe la notificación por parte de la Fiscalía de Estado, de que se avanzó con la ejecución de 143 procesos judiciales, empiezo a tomar conocimiento, como marca el Artículo 5 del Decreto Reglamentario de esta norma, y a aplicar lo que dice textualmente esta Ley: la Secretaría de Pesca o la autoridad portuaria en este caso, tiene que negar a los barcos que estén pescando en la provincia de Chubut, eso no está ocurriendo hoy porque están pescando con permisos nacionales en jurisdicción nacional, entonces tengo que negar el futuro desembarco de langostinos en los puertos de la provincia hasta tanto no se acredite el pago del FAP, y ahí es donde arranca el conflicto», apuntó el funcionario.

«Los barcos que no están pescando acá dijeron que no iban a pescar en Chubut sino dirigirse a otros puertos como el de San Antonio, Ingeniero White y demás», añadió Aguilar, remarcando que «más que una situación compleja sería caótica ya que culminaríamos la pesca en aguas nacionales un mes antes, entre el 19 o 20 de agosto, y se generería un desabastecimiento de plata en nuestra provincia».

«Chubut tiene historia de conflictos en la pesca por más de 45 días y se la ha pasado muy mal, necesitamos que no sea así», reflexionó.

«Los trabajadores, la sociedad, el transporte que se vería interrumpido por alguna expresión de los gremios» se verían afectados, explicó Aguilar, anticipando que «el Gobernador nos pidió que tomáramos cartas en el asunto urgentemente, juntando a todos lo cual hicimos el lunes que fue feriado, y hemos podido dialogar con ellos para armar esta propuesta de solución que es derogar la norma».

Por otro lado, el Secretario sostuvo que «el Gobernador dijo entender la postura que los empresarios tienen sobre la norma, y que la realidad es que la misma está en vigencia y debe cumplirse; y se propuso cancelar la deuda, descontar la porción que afecta a los trabajadores con quita de intereses y que se cancele en no más de 6 pagos; con un anticipo del 40% y el otro 60% de la deuda que se determine, que se abone en no más de cinco cuotas, con lo que los municipios tendrían garantizado el ingreso de dinero (a través del FAP) hasta marzo del año que viene, y a eso se suma el compromiso del Gobernador con los actores del sector, viendo la posibilidad de quitar un punto más del cánon por extracción y redistribuirlo entre los municipios».