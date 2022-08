Othar Macharashvili: “El agua es un problema básico que no hemos podido resolver”

El viceintendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharasvili, ratificó su intención de ir por la intendencia en 2023. Ante la vigencia de las PASO, afirma que pretende ser “precandidato a la intendencia de Comodoro”, con el objetivo de “continuar y mejorar la transformación de la ciudad que venimos haciendo”.

En diálogo con Clave Política por la pantalla de AzM TV, Macharasvili, afirmó que el “reordenamiento urbano de Comodoro Rivadavia” lidera la agenda de trabajo para la ciudad, al tiempo que reconoció que “el agua es un problema básico que no hemos podido resolver”.

Infraestructura y servicios

El Viceintendente hizo hincapié en la necesidad de invertir en obras de infraestructura y particularmente en materia de servicios públicos. “Debemos generar recursos para que las familias puedan acceder al gas”, dijo Macharasvili al señalar que la conexión de redes de gas en los barrios, “aún está en proceso de reordenamiento”.

Consultado acerca de su mayor preocupación en torno a la comunidad de Comodoro Rivadavia, reconoció que los servicios públicos con un asunto prioritario a nivel municipal, en tanto advirtió que la problemática más seria es que “Estamos pasando la pandemia más feroz, que es la pandemia educativa”.

Precandidato 2023

Macharasvili afirma que aspira a ocupar la intendencia de la ciudad, buscando un vínculo con el vecino mucho más cercano. “Se vienen tiempos donde tiene que haber una mayor convergencia y tiene que haber un apoyo más amplio”, afirmó el Viceintendente.

Reconoció que mantiene conversaciones con Guillermo Almirón, con quien asegura tener “muchas coincidencias”, pero aseguró que la decisión de quien lo acompañará en una eventual precandidatura dependerá de las definiciones dentro de las filas del Frente que integra.

“Yo no vivo de la política”, afirmó Macharasvili al asegurar que de no ser el candidato elegido por los vecinos, no irá por un cargo en política, sino que volverá a su actividad.