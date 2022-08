Llega «Andor», la nueva serie del universo Star Wars

Disney lanzó el tráiler oficial de «Andor», la nueva serie del universo Star Wars. Se trata de una precuela de la película Rogue One. Se estrenará el próximo 21 de septiembre por la plataforma Disney+.

Hace algunos meses se había publicado un teaser pero finalmente, en el día de hoy, se publicó el tráiler oficial. Como no podría ser de otra forma, Diego Luna será el protagonista de la serie.

Era lo que se esperaba y tiene sentido que sea el elegido ya que fue Luna el encargado de encarnar a Cassian Jeron Andor en Rogue One, la película que narra cómo la Alianza Rebelde consiguió hacerse con los planos de la Estrella de la Muerte.

Según la sinopsis oficial, la serie contará una nueva perspectiva de la galaxia de Star Wars centrándose en el viaje de Cassian Andor. Además, durante la serie, los espectadores podrán conocer la historia de la rebelión y de cómo las personas de los diferentes planetas se involucraron en la misma.

Pero entre los personajes que se ven en el tráiler, además de estar el propio Andor, también aparece Saw Gerrera, el líder de los Rebeldes de Onderon que vuelve a ser interpretado por Forest Whitake.

También aparece un personaje nuevo interpretado por Stellan Skarsgård, quien interpreta el rol de Dr. Erik Selvig en Thor. De este conocemos poco más que su nombre: Luthen Rael.

El resto del reparto queda compuesto por Genevieve O’Reilly (Mon Mothma en Rogue One), Adria Arjona (Morbius), Denise Gough (Martyrs Lane), Kyle Soller (Fury) y Fiona Shaw (Harry Potter).

Diferentes directores por capítulo

La dirección de los capítulos de esta nueva serie estará a mano de diferentes directores según el episodio:

– Toby Haynes dirigirá los episodios 1, 2, 3, 8, 9 y 10

– Susanna White se hará cargo de los episodios 4, 5, 6

– Benjamin Caron tendrá la responsabilidad de dirigir el episodio 7 y los dos capítulos finales