James planteó que Massoni “es la persona que puede ordenar a Trelew”

El intendente de Gaiman y referente de la Unión Cívica Radical (UCR), Darío James, se subió a la polémica por la llegada de Federico Massoni al espacio político, de cara a una eventual precandidatura a Jefe Municipal por la ciudad de Trelew.

En diálogo con AzM Radio, habló sobre la precandidatura de Gerardo Merino en la misma localidad y los pedidos de algunos integrantes del partido para que desista de la misma.

“Este es un tema directamente de Trelew, a mí me hicieron una pregunta, yo contesté lo que consideraba pero es una opinión muy personal, tengo un respeto enorme por Gerardo, es un gran militante, y lo que dije es que considero que tenemos que trabajar en equipo. Veo a esta altura de las circunstancias que no habrá formas de que puedan unir criterios, por lo que se verá en las internas”, apuntó James.

En la misma línea, consideró que “Trelew es una ciudad que está muy complicada, el radicalismo no gana hace muchísimos años y, en este caso, tampoco Juntos por el Cambio; la localidad tiene muchísimos problemas y lo que me pareció en su momento es que Federico Massoni es la persona ideal, en caso de que ganara las elecciones, para acomodar a Trelew; mientras que Gerardo Merino es una persona que tiene todo para poder acompañar porque está preparado y podrían hacer un gran equipo los dos juntos”.

Sin embargo, “después de tanto tiempo veo que esto no va a ser así, pero es un tema de ellos, yo solamente dije lo que pensaba”, reflexionó.

En términos provinciales y consultado por la posibilidad de que Juntos por el Cambio pueda ser gobierno en 2023, James sostuvo: “Nunca subestimo a nadie, pienso que la UCR ha demostrado con hechos y no con charlas, que en cada municipio donde estuvimos en estos últimos tiempos, que fueron dificilísimos para las distintas localidades, trabajamos con mucha responsabilidad, cuidando el recurso y siendo realmente responsables. Cuando Damián Biss asumió como intendente de Rawson es sabido cómo recibió a la ciudad, lo mismo con nosotros en Gaiman, y en cada uno de los lugares donde hay intendentes radicales se demostró que se puede trabajar honorablemente, llevando las cuentas al día y progresando. Lo estamos demostrando con hechos, no con palabras”.

En cuanto a las PASO, planteó que “son un gasto innecesario, se tienen que resolver internamente, es lo que siempre dije: es un gasto para el Estado que deben resolver los partidos, considero que el tema de quién es el candidato, si ‘Nacho’ Torres o Damián Biss, debe dirimirse internamente”.