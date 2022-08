Flybondi: “Las cancelaciones generan incertidumbre y no es bueno para el turismo”

El secretario de Turismo de Puerto Madryn, Marcos Grosso, puso en valor el avance del Corredor Patagónico Ushuaia-Calafate-Madryn presentado por Aerolíneas Argentinas. Asimismo, se refirió a los numerosos reclamos de usuarios de la línea Flybondi por cancelaciones de vuelos y modificaciones en el itinerario, luego de que el titular de la firma justificara las mismas porque la aerolínea “no contaba con todos los aviones de la flota”, lo cual implicaría que se sobrevendieron pasajes sin contar con las aeronaves necesarias para poder realizar los trayectos.

“Patagonia Fantástica es un corredor que existe hace tiempo y con los secretarios (de Turismo) de Calafate y Ushuaia estamos trabajando con el fin de reflotarlo y potenciarlo”, sostuvo en diálogo con AzM Radio.

“En el caso de Puerto Madryn”, señaló, “es una herramienta fundamental para cumplir los objetivos definidos como ‘fundamentales’ por el Intendente para la actividad económica”.

En el mismo sentido, Grosso se refirió a la reunión mantenida por el jefe comunal Gustavo Sastre con autoridades de Flybondi, de cara a los numerosos reclamos de pasajeros por la cancelación y modificación de vuelos desde que la aerolínea comenzó a operar en la ciudad: “Trabajaron para que se puedan aumentar las frecuencias. La realidad es que todos los que tenemos que comprar un pasaje vemos que hacia Madryn rápidamente se agota, necesitamos más conectividad y más vuelos. El mes de julio fue récord en aéreos, y es importante recalcar que, cuando la ciudad no tenía conectividad, la línea aérea de bandera (por Aerolíneas Argentinas) llegó con esos dos vuelos por semana que hoy van a ser 10 y seguramente seguirán creciendo”, expuso.

Sobre esto último, agregó que “oportunamente se conversó sobre las cancelaciones cuando ocurrieron, y en la última reunión que tuvo, el Intendente lo volvió a plantear; la explicación de la empresa es que no tenía la totalidad de las aeronaves a disposición, lo cual se está revirtiendo, y por el momento la empresa no se han sufrido nuevas cancelaciones”, reflexionando que “no recuerdo hace cuánto que Madryn no tenía la posibilidad de elegir una u otra empresa para llegar o salir de la ciudad, eso también es importante; pero sin lugar a dudas las cancelaciones o modificaciones generan incertidumbre y no son positivas para el turismo”.