Fernández: «Estoy trabajando denodadamente» para combatir la inflación

El presidente Alberto Fernández afirmó que está «preocupado» y «trabajando denodadamente» para combatir la inflación junto con los ministros de su gabinete, dijo que «el que más la padece es el que tiene un ingreso fijo» y señaló que no hay que «olvidar lo que hemos hecho» en tiempos «difíciles para la Argentina».

«Tenemos un problema de inflación. Yo lo sé, no me hago el distraído, yo registro el problema y estoy trabajando con Sergio (Massa), (Claudio) Moroni y otros funcionarios en buscar una solución», expresó el jefe de Estado y aseguró que «el que más padece la inflación es el que tiene un ingreso fijo. Estoy preocupado y me estoy ocupando por eso, pero no olviden lo que hemos hecho».

Al hablar en el acto de inauguración del primer paso bajo nivel del municipio bonaerense de Escobar, Fernández advirtió que la inflación «es un problema difícil de resolver, mucho más difícil porque la Argentina es un país que lleva más de casi dos décadas de una inflación de dos dígitos».

En esa línea, señaló que «estoy trabajando denodadamente para resolverlo» y recordó que «tras la guerra (en Ucrania) en el mundo la inflación explotó».

Frente a esta situación, el Presidente hizo notar que «pasa algo extraño, hay mucha inflación pero el consumo no baja», sino que por el contrario, «sigue creciendo y la actividad industrial no baja: el 70% en la capacidad instalada industrial está trabajando a pleno, y la producción crece todos los meses».

Así, exhortó a «no olvidar lo que hemos hecho» en tiempos «difíciles para la Argentina» y como ejemplo de lo realizado señaló que «recibimos un país con una desocupación de casi el 12%, y hoy es la mitad de eso, apenas supera el 6%. En la Argentina del año 2020 hasta el día de hoy se han creado más de 1.300.000 puestos de trabajo, el producto bruto ha crecido en este primer semestre más de 6 puntos».