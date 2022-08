«Están queriendo inventar la rueda», ironizó Montamat sobre los subsidios a la energía

El ex secretario de Energía de la Nación, Daniel Montamat, criticó desde el aspecto técnico la segmentación tarifaria.

En diálogo con División Noticias, precisó que «todo esto de la segmentación tarifaria, en un tiempo más, va a terminar en un gran proceso burocrático con bases de datos que no se sabe bien cómo funcionan en cada jurisdicción» y planteó que «es más fácil en electricidad porque hay jurisdicciones provinciales que deben autorizar el traslado a tarifas de estos aumentos, por lo que pienso que de acá a un tiempo vamos a volver a las fuentes: la realidad es que las tarifas están atrasadas, no recuperan los costos económicos y el usuario de gas y electricidad tiene que pagar en sus tarifas el precio del gas y la electricidad y tenemos que concentrarnos en una tarifa social que focalice a aquellos que no puedan afrontar esos costos por indicadores socioeconómicos, dándoles un volumen de gas y electricidad subsidiados que tengan otro tipo de costo cuando lo superen».

«Esto último es lo que funciona en el mundo», apuntó el ex funcionario nacional, aclarando que «ya existía una segmentación tarifaria tanto en gas y en electricidad en función del consumo; es decir, distintas subcategorías de consumos residenciales en función de lo que uno está consumiendo en volumen de gas o kilowatt de electricidad, y a esas categorías le agregan ahora una segmentación por categoría de ingresos altos, bajos o medios, por lo que habrá una grilla de 10 por consumo, 3 por ingreso y 30 subcategorías residenciales, lo cual es un gran problema, ya se han anotado unos 8 millones y no se sabe si están anotados para recibir ambos subsidios; hay unos 13 consumidores eléctricos en el país, 8 millones de gas natural».

«Lo cierto es que van a tener que seguir aumentando porque la contracara de esto son los subsidios a la energía, porque tanto los mismos como los del gas este año están llegando a los USD15.000 millones, más del 2,5% del PBI y el superávit primario comprometido con el FMI era del 2,5%, ya se lo llevan los subsidios energéticos. Y si me pidieran un consejo diría que volvamos a las fuentes: aumentos graduales para el conjunto de los consumidores de gas y electricidad, y una tarifa social para la cual hay que concentrarse en aquellos que no pueden pagar», manifestó Montamat.