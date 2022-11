Esquel: ordenaron desalojar a municipales que bloqueaban salida de camiones

La Fiscalía tomó conocimiento de que se habría producido el incumplimiento de los términos del acuerdo conciliatorio y subsiste el conflicto que impide el ingreso y salida de vehículos. La Fiscal Jefa, María Bottini, dirigió una nota al Jefe de la Unidad Regional Esquel dando instrucciones de como proceder.

Hay un legajo de investigación abierto a partir de la denuncia presentada por el municipio. En ese contexto la magistrada solicitó a la URE que se constituya una comisión policial en dependencias de la Planta Operativa de la Municipalidad de Esquel sita en Chacabuco 55 (sector portones de acceso a la misma) y se proceda a identificar a la totalidad de personas que se encuentran llevando adelante un reclamo en dicho lugar.

Indica la nota que se haga saber a estas personas, que deberán permitir el ingreso y egreso de los camiones destinados a la recolección de residuos a fin de que se garantice el normal funcionamiento del servicio, bajo apercibimiento de la comisión de los delitos de desobediencia y turbación de posesión y/o tenencia de inmueble (Arts. 239 y 181 inc. 3 del C. Penal) y en caso de no acatar el requerimiento se proceda conforme lo establecido en el Código Procesal Penal respecto a los delitos de flagrancia (conforme lo establecido por la instrucción 7/09 P.G.). En este sentido solicitó que se arbitren los medios necesarios para que se dé cumplimiento al requerimiento en cuanto al funcionamiento del servicio de recolección de residuos en su caso disponiendo una custodia policial.