Empresas de transporte reclaman a Nación el pago de subsidios adeudados

El secretario General de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Samuel Alarcón, habló sobre la suspensión del paro de colectivos previsto para el martes por la noche.

En diálogo con División Noticias, precisó que «el llamado a la conciliación obligatoria es un punto determinante para poder encontrar una solución, eso muestra que el Estado Nacional, a través del Ministerio de Trabajo, está cumpliendo la función de convocar a las partes para que, con un diálogo amplio, puedan hallar la solución al reclamo, que ya es reconocido por las cámaras empresariales como uno de total coherencia» y planteó que «nosotros estamos reclamando al sector empresario, la reunión la tuvimos con el sector del AMBA y seguidamente hubo un encuentro con la cámara que representa a todas las empresas del interior del país».

«En las dos audiencias nos manifestaron lo mismo: reconocen y les parece coherente lo que pedimos, que es un bono de $25.000 correspondiente a agosto para compensar el salario, producto de que la inflación prácticamente absorbió la última paritaria, que fue de un 40% de marzo a agosto», apuntó el dirigente sindical, sumando a ello que «a pesar de ello, manifiestan la imposibilidad de poder hacer frente a esto producto de que hay un atraso subsidiario y que no se cumplió con todas las pautas firmadas en el acta anterior de la paritaria; hay un desfasaje y remanente de subsidios que no se ha cumplido, por eso las empresas fueron contundentes y dijeron que no van a firmar si no hay un compromiso en serio del Estado Nacional».