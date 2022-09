El titular de la CAFACh aseguró que la pesca genera muchos ingresos para Camarones

El titular de la Cámara de Flota Amarilla de Chubut (CAFACh), Gustavo González, habló sobre la actualidad del Fondo Ambiental Provincial (FAP) y el posicionamiento de la entidad frente a su posible derogación.

«Hace 15 días surgió que para poder salir a trabajar debíamos cumplir con el impuesto, pese a que tenemos medidas cautelares vigentes y que la Justicia todavía no se ha expedido sobre el pedido de inconstitucionalidad que hemos realizado, por lo tanto la flota quedó parada y los gremios salieron a manifestarse con cortes de ruta y paro en los puertos», explicó en diálogo con AzM Radio.

«Tuvimos varias reuniones y en la última, que fue con el Gobernador y los intendentes más el ministro de Economía, el Fiscal de Estado y demás, y llegamos a un acuerdo donde cada uno ponía su granito de arena para intentar salir de esta situación lo más decorosamente posible. Luego, las empresas y la Cámara habían aceptado pagar parte del impuesto, no queremos decir ‘deuda’ porque se trata de una Ley que está mal generada y que carece de todo derecho, por eso pedimos a la Justicia que se manifieste al respecto», relató González.

En cuanto al pago de $500 millones en 36 cuotas, según había anticipado el secretario de Pesca Gabriel Aguilar, el titular de la CAFACh aclaró que «ese fue nuestro primer ofrecimiento, y tras varias horas de negociación terminamos en un acuerdo en el cual la ley se derogaba, se hacía una quita de la parte que deberían afrontar los trabajadores, y que el restante se terminaba pagando en 5 cuotas con un anticipo del 40%; con ese acuerdo nos fuimos ese día y los trabajadores levantaron la medida de fuerza por lo que los barcos pudieron salir».

«Tras la reunión se había acordado llamar a una Sesión Extraordinaria el martes ya que el lunes había sido feriado, pero eso no ocurrió porque para dicha sesión hacía falta una mayoría extraordinaria, y se convino tratar el tema en una Sesión Ordinaria. Hasta ahí todo fue acordado, pero posterior a ello empezaron a salir algunos diputados a decir que no estaban convencidos y que no estarían los votos, y esas declaraciones fueron las que hicieron que los gremios los convocaran a una reunión el sábado pasado para determinar qué podía pasar si no se llegaba a la derogación», relató González.

En cuanto a las declaraciones de la intendenta de Camarones, Claudia Loyola, quien se mostró visiblemente en desacuerdo con la derogación del FAP, González advirtió: «Me llama mucho la atención de una persona que entiendo ve la realidad de Camarones, principalmente cuando dice que a las municipalidades no les queda nada. Yo voy seguido a Camarones y todas las construcciones y el movimiento de logística, los gastos en las proveedurías y supermercados que generan los barcos, todo el movimiento económico que genera la pesca en la ciudad hace que el Municipio recaude mucho. Consecuentemente, decir que a la Municipalidad ‘no le queda nada’ me parece que está muy alejado de la realidad».