El Parque Industrial Liviano de Puerto Madryn fue inscripto en el RENPI

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, participó del 64° aniversario de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Puerto Madryn, donde se anunció la inscripción del Parque Industrial Liviano de Puerto Madryn en el Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI).

“Ya es una realidad la demanda histórica de inscribir el Parque Industrial Liviano en el RENPI, para poder acceder a los beneficios que otorga el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, como financiamiento a través de créditos y Aportes No Reembolsables. En consecuencia, todas las empresas que están en el parque van a acceder a los beneficios”, señaló Cavaco.

En su discurso destacó que “el trabajo conjunto del sector público y privado, es imprescindible en los tiempos que corren. No hay otra forma de desarrollar políticas públicas que no sea con un acompañamiento del sector. Eso nos piden el gobernador Mariano Arcioni, y así lo hacemos”.

Condiciones para el crecimiento

Acerca del futuro productivo, Cavaco abogó por la unión por los intereses comunes en la provincia y la región. En este sentido mencionó la Escuela Técnica Pública de Gestión Privada de la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo (CAMAD) de Puerto Madryn: “El gobernador no dudó en ponernos a trabajar para poder avanzar con ese sueño y anhelo que hoy empieza a ser una realidad”.

Cabe recordar que en julio la fundación del Banco del Chubut, entregó un aporte de 60 millones de pesos para la construcción de la primera etapa del edificio educativo.

Asimismo, destacó la creación del desarrollo de una aplicación para potenciar la actividad comercial de Puerto Madryn en la temporada de cruceros, “la decisión política y el financiamiento está, en las próximas semanas estaremos presentando el proyecto para acceder al desarrollo de esta aplicación”, sostuvo.

“En Patagonia tenemos que solucionar muchos temas estructurales para generar esas condiciones, en eso estamos trabajando. Si trabajamos junto al sector privado, estamos integrados a nivel provincial y si lo hacemos a nivel regional no me cabe duda que vamos a lograr por ejemplo la compensación por zona desfavorable, que hoy es una asimetría al momento de producir”, concluyó Cavaco.