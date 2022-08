Comenzaron a pagar a los censistas, pero hubo problemas con los «CVU»

La directora de Estadísticas de Chubut, Silvia Iralde, se refirió a la demora en el pago a los censistas que participaron del Censo 2022, la cual desalienta futuras convocatorias.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «no es algo que dependa de nosotros, ese trámite desde el principio lo iba a hacer INDEC, del Jefe de Fracción para adelante pagaba el organismo a través del Banco Nación; por eso los censistas, cuando se inscribían, el Jefe de Departamento les daba de alta en el sistema de registro a los Jefes de Fracción, estos a los Jefes de Radio y estos a los censistas, y cada uno debía entrar y actualizar sus datos, entre ellos ingresando su CBU».

«Como esto es algo que lo paga el Banco Nación, el CBU debe estar bancarizado, es decir, no debe ser un CVU. Y como el sistema no tenía la restricción como correspondía, muchos cargaron su CVU que corresponde a la billetera virtual. Entonces, en la primera tanda de pagos, los que tenían CVU no entraron porque el Banco estaba gestionando de qué manera podía hacer efectivo ese tipo de pago ya que se trataba de billeteras virtuales. Entonces, cobraron todos los que habían ingresado el CBU», apuntó la funcionaria.

«Sin embargo», reconoció, «hubo algunas situaciones; por ejemplo, una madre y un hijo que trabajaron para el Censo, este último no tenía cuenta y la mamá le prestó su CBU; entonces, el Banco no puede pagar dos roles diferentes con dos CUIL distintos al mismo CBU, por ende ese tipo de casos quedaron afuera y eso es lo que se intenta regularizar».

«Para esa gente con CBU que tuvo algún inconveniente, lo que el INDEC nos informó es que iban a enviarle puntualmente, a cada uno de ellos, un mail con un link a un formulario donde iban a poder reingresar sus datos para poder cobrar. Y los que tienen CVU están al cobro, ya está la Resolución hecha en el Banco Nación, esperando que la Tesorería General de la Nación baje los fondos para que hagan efectivos los pagos. Por eso no podemos decir cuándo va a ser», manifestó Iralde.

Estas situaciones desalientan futuras convocatorias: «Para extensión de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) tenemos que salir nosotros con encuestadores de acá, porque los encuestadores no se sostienen y plantean que si no les pagaron el censo tampoco les van a abonar esto. La respuesta de la gente también se ve afectada por esta ‘desconfianza'», mencionó la titular de Estadísticas.