Brown tuvo un buen partido pero perdió ante Estudiantes en Caseros

Esta tarde, Guillermo Brown perdió en su visita a Estudiantes de Caseros, en el cotejo correspondiente a la fecha 28 del Torneo de Primera Nacional.

Fue por 3-2: “La banda” comenzó de manera tempranera y tal vez injusta, pero en el segundo tiempo descontó, igualó pero no una desatención defensiva, terminó de darle el triunfo al equipo local.

Derrota inmerecida en Caseros

Por 3 -2 , Guillermo Brown perdió esta tarde ante Estudiantes de Caseros, en el cotejo válido por la 28° Fecha del Torneo de Primera Nacional y disputado en el Estadio “Ciudad de Caseros” de Buenos Aires.

“La Banda”, pese a que perdió en una nueva salida fuera de casa, desarrolló un buen juego, con el que pudo empatar un partido que estaba perdiendo pero le faltó un poco para ganarlo, lo cual si tuvo Estudiantes que aprovechó un error defensivo y se quedó con el triunfo.

Comenzó ganando el equipo de Caseros apenas comenzado el partido, ya que a los 15 segundos de juego, Lonardi puso el 1-0 parcial que alteró lo planificado por el CT browniano y que, ante esa ventaja temprana, el local ganó en fortaleza.

Así fue como a los 10 minutos, desde un córner, llegó el centro al segundo palo, la bajó Lautaro Gusnig para asistir a Juan Randazzo que amplió las diferencias a 2-0 para el equipo anfitrión.

Sobre los 30´, una mano en el área tras un centro enviado por “Rochi” González fue reclamado como penal a favor de los brownianos, pero el árbitro Sebastián Martínez no lo sancionó.

Brown, tuvo reacción sobre el final del primer tiempo, ya que a los 35´, desde un avance de Rodrigo González por el costado derecho, terminó en centro al área para el ingreso de Agustín Colazo que descontó para los brownianos.

Ese gol, le dio esperanzas a los dirigidos por Javier Rodas que no hicieron una mala performance en el primer tiempo y mejoraron en el segundo: muestra de ello, se dio a los 4 minutos, con una buena jugada colectiva que derivó en el remate al arco de Franco Torres que pegó en el palo.

Minutos después, con confianza en que “la Banda” estaba haciendo bien ales cosas, llegó el empate, a través de Torres: a los 16´, el joven mediocampista ex Gimnasia de La Plata, puso en partido a los brownianos.

Tras el empate, Brown continuó con la tenencia del balón y llegó al área rival, aunque no pudo concretar. Lo que sí pudo hacer Estudiantes a los 29 minutos cuando desde un centro, Facundo Castelli en soledad, definió para el que sería el 3-2 final.

Con este resultado, “la Banda” se ubica en el 18° puesto de la tabla de posiciones con 35 unidades, fuera por el momento del Reducido, pero con optimismo ante su buena performance futbolística desarrollada.