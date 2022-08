Argentina perdió US$ 1.250 millones en exportaciones irregulares

El director general de Aduana, Guillermo Michel, precisó este jueves que se detectó un “primer universo” de operaciones de sobre y subfacturación en el comercio exterior por “alrededor de US$ 1.250 millones de valor FOB”, además de irregularidades en las empresas que se sirvieron de medidas cautelares.

Las operaciones irregulares que permitieron a las empresas obtener más dólares para operar en el comercio exterior de los que les hubieran correspondido abarcan desde principios del 2021 hasta la actualidad.

Las declaraciones de Michel van en la misma línea de los dichos esgrimidos el miércoles por el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, cuando indicó que “existen más de 13.000 operaciones de importación trianguladas de 722 empresas que compraban productos a un precio, lo pasaban por otro destino y lo traían sobrefacturado a la Argentina. En general, la triangulación se hacía con empresas de no más de un año de antigüedad”.

En su primera presentación como ministro, Massa remarcó que «se abrirá un registro por 60 días para que las empresas hagan una rectificación», pero advirtió que se van a «hacer las denuncias ante la justicia argentina de aquellos que no se presenten a aclarar o rectificar, pero también se hará la denuncia ante la unidad de lavado de dinero de los Estados Unidos, ya que se usaron bancos de ese país y por lo tanto la sede del domicilio financiero determina jurisdicción».

Por su parte, Michel aclaró que “la triangulación en sí no es algo irregular, es común en el comercio exterior que la mercadería venga de un lugar y sea facturado desde otro país” pero precisó que “lo que estamos analizando acá son operaciones de triangulación donde la mercadería viene de un país y la factura de otra jurisdicción, pero sobrefacturada; es decir, a un precio superior a lo que vale la mercadería”.

Puntualmente, destacó que “detectamos un primer universo de 13.640 operaciones que involucran a 722 empresas, por alrededor de US$ 1.250 millones de valor FOB. Algunas de esas ya las denunciamos a la justicia argentina”.

El combate de este tipo de maniobras ayudaría a incrementar el nivel de reservas del Banco Central (BCRA) que actualmente se ubican en US$ 37.818 millones, y fue uno de los principales objetivos que trazó Massa en su presentación de el miércoles.

Según confirmó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, ya se cursaron unas 11.500 intimaciones a las empresas que podrían haber apelado a estos mecanismos para eludir los mecanismos legales de acceso al mercado cambiario.