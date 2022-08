Advierten que policías podrían movilizarse si no hay actualización salarial

El referente del Consejo de Bienestar Policial, Julio Moreira, planteó la posibilidad de una movilización de los agentes activos y pasivos en el marco del pedido de recomposición salarial elevado a la administración provincial.

En diálogo con División Noticias, contó que «hemos tenido reuniones en Esquel y Rawson en las que le manifestamos al Gobierno (Provincial) el desacuerdo por lo que nos habían ofrecido; hoy como mínimo estamos pidiendo $120.000 al agente ingresante, y si fuera por mí pediría $150.000, pero ese fue el acuerdo en el Consejo (de Bienestar), y un incremento salarial al básico del policía en general ya que somos representantes de todos los agentes, no solo de una jerarquía».

Sobre la oferta de la administración provincial a otros gremios de un 15% de actualización salarial dividida en tres tramos de 5%, Moreira sostuvo que «tampoco alcanza con un quince por ciento ya que nosotros no estamos llegando al salario que solicitamos, y no es considerable ni alcanza a cubrir la canasta básica del policía, que es lo que está ocurriendo hoy» y remarcó que «el ministro (de Gobierno, Cristian) Ayala se comprometió hace 10 días a hablar con el Ministro de Economía, hasta ahora no tuvimos noticias, hablé personalmente con el Jefe de Policía de esto y al titular de Economía no lo pude localizar».

«Nosotros nos debemos al personal policial, nosotros no queremos salir a la calle, somos personas educadas y no estamos acostumbrados a esto, pero vamos a tener que hacerlo. Por eso les pedimos a las autoridades que ‘se pongan las pilas’, a ver si arreglan el sueldo del policía», apuntó el dirigente y agente retirado.

«El personal en la actividad lo decidirá, dimos plazo hasta el viernes, el que avisa no traiciona», advirtió Moreira.