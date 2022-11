YPF acordó resolver la deuda que mantiene con Santa Cruz

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y el presidente de YPF, Pablo González, firmarán el lunes 1 de agosto un acta que permitirá resolver la deuda que la petrolera mantiene con la provincia por US$ 341 millones de dólares, más US$ 100 millones adicionales.

La firma del acuerdo se realizará a las 11.30 en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, donde Kirchner y González resolverán la deuda generada en materia de inversiones entre el 2016 y 2019, que asciende a US$ 341 millones de dólares, informó la compañía en un comunicado.

«Por otra parte, a instancias de las negociaciones iniciadas por el Instituto de Energía de Santa Cruz con YPF, se acordó un adicional de inversiones por US$ 100 millones», añadió.

YPF aclaró que, de esa manera, se logrará incrementar las inversiones en los yacimientos que opera en Santa Cruz entre el período 2021-2027 de US$ 1.135 millones a US$ 1.577 millones, «que ya se reflejan con la generación de puestos de trabajo a través de la suba de equipos que se realizaron en 2021 y 2022».

«El declino en las inversiones por parte de YPF producido entre 2016 y 2019, trajo aparejado deudas en materia de capacitación, que ascienden a US$ 2.464.000, que se gestionarán a través del Consejo Provincial de Educación», finalizó.