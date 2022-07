Vuelve el Eisteddfod del Chubut de manera presencial

Durante el fin de semana comprendido por los días 22 y 23 de octubre, en el Salón San David, el Eisteddfod del Chubut volverá a realizarse de manera totalmente presencial, de acuerdo a la confirmación expresada por el presidente del Eisteddfod del Chubut, Rodolfo Villagra, luego de mantener una reunión con el intendente Adrián Maderna en su despacho municipal.

“Estamos trabajando como una locomotora para adelante. Después de un año en el que por la pandemia no pudimos realizarlo, y otro en el que se hizo de forma semi presencial, este año al fin vamos a poder hacer el Eisteddfod full de manera presencial”, expresó Villagra tras el encuentro con el intendente.

“Nos acercamos al municipio para informarle la noticia al intendente y solicitarle el apoyo del Municipio, como sucede siempre. Estuvimos también trabajando con Mónica Montes Roberts para poner el valor el evento como atractivo turístico y no sólo histórico, porque realmente buscamos que se haga conocido. Y esa semana, justamente es la semana de Trelew, y pretendemos mostrar el Eisteddfod a todo el mundo, y que no sea privativo de una sola colectividad, porque es pluricultural definitivamente”, agregó.

Finalmente, el responsable del evento, aseguró: “Estamos muy contentos por la buena recepción de parte de la Municipalidad de Trelew, como sucede año tras año. La respuesta del intendente es siempre afirmativa y obviamente amoldándonos a las cuestiones presupuestarias de la actualidad. El intendente tomó bien la propuesta y estamos muy contentos”.