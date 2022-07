Videos complican a sindicalistas acusados de incendiar Legislatura y Casa de Gobierno

En doble jornada de debate continuó la ronda de testimonios de personas que fueron testigos de los incidentes ocurridos en septiembre del año 2018 en Rawson al provocarse incendio en la Legislatura del Chubut que ahora tiene a tres sindicalistas de la ATECH sentados en el banquillo de los acusados en el juicio oral y público que se les lleva adelante en la Oficina Judicial de Rawson y ante la jueza María Tolomei.

Imputados se encuentran Marcela Ancaleo, Mariana Castro y Santiago Goodman. La primera es defendida por Miguel Moyano y los dos restantes por Sergio Miranda.

Las audiencias de debate se realizan en doble turno, por la mañana y por la tarde, con un breve descanso al mediodía. Por el momento continúa escuchándose testimonios aportados como pruebas por el equipo de investigadores encabezados por la fiscal general Florencia Gómez, acompañada por Leonardo Cheuquemán y Jeremías Regueira, todos de la Fiscalía de Rawson.

En representación del Estado y en carácter de querellante adhesivo, lo hace el abogado Martín Castro.

Hasta el momento se destacan los testimonios de policías que en vano intentaron evitar los incidentes que provocaron graves daños en ambos edificios el día 17 de septiembre de ese año en horas de la noche, y luego en las primeras horas del día siguiente.

Además de los testimonios que demuestran la presencia de los imputados en ambos lugares, se exhibieron videos registrados por medios de comunicación de la zona en donde se observa a personas reavivando las llamas, entre ellos a Goodman y a Castro colaborando con el acopio de materiales inflamables para mantener las llamas.

También se escucharon testimonios de profesionales médicos que dieron cuenta de las lesiones nocivas que producen en el organismo de las personas, la exposición al calor y el denso humo generados por las maderas y cubiertas que mantuvieron las llamas por varias horas.

Asimismo, es escucho a testigos de empleados legislativos que dieron cuenta, en detalle, los daños que con el transcurrir de las horas provocaba el calor y el espeso humo que inundó gran parte de la Legislatura y el ingreso a Casa de Gobierno por la puerta que da a la calle Belgrano y Vachina, además de los vanos intentos de policías de apagar las llamas con una manguera de jardín, hasta que finalmente se pudo garantizar la participación de los Bomberos Voluntarios.

La imputación principal contra Goodman, Ancaleo y Castro, es la del delito de “incendio” en distintos grados de participación, que prevé penas que van de los 3 a los 10 años de prisión. En caso de no poder ser demostrado, el equipo de fiscales, de manera “subsidiaria”, pedirá en los alegatos que se les impute el delito de “daño agravado”, con penas de tres años de prisión.

La fiscal Florencia Gómez fundamentó su postura en contra de los imputados, “la educación y posición socio cultural” que “comprendieron acabadamente los alcances legales y dañinos de la conducta que se les atribuye, ya que supieron en todo momento la ilegalidad de su accionar”, que “a pesar de ello no cesaron en su cometido”, además de las dimensiones del “daño causado en edificios públicos”. A favor de ellos, al evaluar el pedido de pena, en la acusación tuvo en cuenta que no poseen antecedentes condenatorios. (Fuente: MPF)