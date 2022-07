Trelew: entregaron microcréditos por más de un millón de pesos

La Municipalidad de Trelew, por intermedio de la Agencia de Desarrollo Productivo y Economía Social, procedió este jueves a una nueva entrega de microcréditos, mesocréditos, por $1.130.000, y a la entrega de certificados de distintas capacitaciones que se llevaron adelante desde el área.

Estuvieron presentes durante el acto, desarrollado en las instalaciones de las aulas del predio de la Sociedad Rural Valle del Chubut, el Coordinador de la Agencia de Desarrollo Productivo y Economía Social, Hugo Schvemmer; la Coordinadora de Microcréditos, Verónica Sandoval; el Director del Área, Luis Ñancucheo; y los capacitadores Norberto Fraile y Mirna Inthamussu.

Valiosa herramienta

En esta oportunidad se hizo entrega de microcréditos y mesocréditos por un monto de $ 1.130.000, que se suman a los $ 5.000.000 que se entregaron durante el presente año, a distintos emprendimientos y grupos asociativos de trabajo dedicados a la producción fruti-hortícola, producción de alimentos, producción textil, artesanías, y manufactura en general.

El acceso al financiamiento es una herramienta valiosa que respalda proyectos, conserva y genera empleos de manera autogestiva. Esta línea incluye tasas accesibles, con periodos de gracia acordes a las necesidades de cada proyecto y el acompañamiento técnico permanente. Además, se entregaron certificados a emprendedores que tomaron parte de capacitaciones vinculadas con la planificación estratégica, rueda operativa, identidad y proyección de un proceso productivo.

Generar trabajo

“Esta es la segunda entrega por más de un millón de pesos que se suma a los más de 5 millones que se entregaron en lo que va del año. Para nosotros es una enorme alegría poder hacerlo porque sabemos que eso colabora para mejorar las economías y generar trabajo”, explicó Hugo Schvemmer durante su discurso ante los presentes.

En este sentido, el funcionario aseguró: “Seguramente escucharemos muchos discursos hablando de la solución a la desocupación. Pero quien no desarrolle actividades económicas alternativas no podrá solucionar el problema del empleo. El que venga a gobernar en el próximo período y no incorpore el desarrollo de las economías alternativas no podrá resolver el problema del empleo”.

También amplió: “Tenemos cientos de emprendedores, un Valle con muchas posibilidades, la oportunidad de sumarle valor agregado a toda nuestra producción. En ese sentido el financiamiento es estratégico. Y esto no significa entrar en la falsa dicotomía de que si se hace una cosa no se puede hacer la otra. Por supuesto que debe apostarse por la reactivación de las empresas, del parque industrial, activar la obra pública, pero sólo con eso no alcanza. Tampoco con la economía popular solamente. Sino que todo junto”.

Por último, Schvemmer también reivindicó el trabajo que se viene desarrollando desde el inicio mismo de la gestión del intendente Adrián Maderna en la ciudad, vinculado con el desarrollo de la economía popular y solidaria, y cómo eso fue sembrando semillas en el resto de las localidades de Chubut, al ver los buenos resultados obtenidos. “Veo con buenos ojos como en otras localidades de la provincia se empieza a tomar el ejemplo de Trelew y se apuesta por el desarrollo de las economías populares. Y ojalá que como eje fundamental, la provincia también lo adopte como parte de sus políticas de desarrollo”.