“Stranger Things”: record de Netflix en el mundo

La última temporada de la serie “Stranger Things”, de Netflix, ha llevado el total de audiencia a 1.150 millones de horas, informó el servicio de streaming. La producción fantástica y de terror protagonizada por Winona Ryder y Millie Bobby Brown se ha convertido en la serie en inglés más popular de Netflix. El otro programa de la misma empresa que superó los 1.000 millones de horas de audiencia fue el surcoreano “El juego del calamar”. “Stranger Things” también alcanzó el número 1 en las listas de los 10 programas más vistos de Netflix en 91 países, la primera vez que una serie de televisión en inglés lo logra, dijo la compañía. La cuarta temporada de la serie concluyó con los dos últimos episodios subidos a la plataforma la semana pasada, lo que hizo colapsar brevemente la aplicación de Netflix. La primera temporada se estrenó en 2016.

En vista del éxito, los hermanos Matt y Ross Duffer, sus creadores, ahora están concibiendo múltiples planes basados en la serie. En el marco del acuerdo con Netflix, han creado su propia productora Upside Down Pictures. Según publicó ayer Variety, entre los nuevos proyectos que tienen en desarrollo están trabajando en un spin off de “Stranger Things”, aunque los detalles exactos de la trama permanecen en secreto. Los Duffer han dicho que dicha serie no se centrará en personajes como Eleven o Steve Harrington. Además, se está preparando una obra de teatro ambientada en el mundo y la mitología de “Stranger Things”. “Matt y Ross tienen un talento”, dijo Ted Sarandos, CEO y director de contenidos de Netflix. “Lo suyo son los detalles: no es casualidad que ‘Stranger Things’ haya calado en el zeitgeist para convertirse en el fenómeno de la cultura pop que es hoy”.

Los Duffer también están trabajando en una versión televisiva de live action de la serie japonesa de manga y animé “Death Note”. La serie ya fue adaptada en una película de acción real en 2017.También están adaptando una serie sobre el libro de Stephen King y Peter Straub “El talismán” junto con Amblin Entertainment de Steven Spielberg y Paramount Television. Finalmente, los Duffer están produciendo una serie original de Jeffrey Addiss y Will Matthews, los creadores de la serie de Netflix “Dark Crystal: Age of Resistance”. La cuarta temporada de “Stranger Things” estrenó sus primeros siete episodios el 27 de mayo, y los dos últimos el 1 de julio.