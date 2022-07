“Maxi” López compró el Birmingham

El ex futbolista argentino Maximiliano López, ex River Plate y Barcelona, entre otros, es el nuevo dueño de Birmingham City de Inglaterra.

Se trata de un tradicional equipo del fútbol inglés que actualmente juega en la segunda división.

Invirtió en un conocido club inglés

El ex delantero Maximiliano López y su socio, el empresario Paul Richardson (hincha de los «Blues), recorrieron este martes las instalaciones del club y en los próximos días se convertirán oficialmente en los propietarios mayoritarios.

«Vine a conocer a la gente que conoce en el club. Hace un año venimos trabajando en este proyecto ambicioso. Sabemos lo que representa este club para el fútbol inglés y el objetivo es llevarlo adonde se merece», expresó «Maxi» López en declaraciones a LN+ desde la puerta del estadio St Andrew’s.

Luego, el ex futbolista surgido en River publicó un video en su cuenta oficial de Twitter en el medio del campo de juego y escribió: «En casa».

López y Richardson le ganaron la pulseada al empresario inglés Laurence Bassini, quien fue dueño del Watford entre 2011 y 2012.

Según el portal The Mirror, «Maxi» López y su socio pagaron un depósito de un millón y medio de libras esterlinas (poco más de 1.8 millones de dólares) pero el costo total sería de casi 37 millones de libras esterlinas a pagar durante los próximos dos años.

Birmingham City Football Club tiene 147 años de historia en el fútbol inglés y en su palmarés se destacan los títulos de Copa FA en 1931 y 1956.

Su última temporada en la Premier League fue en 2010/11 y en la siguiente fue la ocasión que más cerca estuvo de regresar cuando alcanzó el cuarto puesto.