Luque desarrolla una fuerte agenda de gestión en los barrios

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, acompañado por su equipo de trabajo, mantuvo un encuentro con residentes de barrio Bella Vista Sur para interiorizarse acerca de sus necesidades y avanzar en posibles soluciones que beneficien a toda la comunidad barrial, tal como viene sucediendo en distintos sectores de la ciudad.

Desde el inicio de su gestión, el intendente viene fortaleciendo la labor en territorio, tanto a través de obra pública como en la concreción de programas de diferente índole en cada barrio de la ciudad, pero también con la presencia permanente de funcionarios municipales atendiendo las inquietudes de los vecinos.

En esta ocasión, se llevó adelante una importante reunión en Bella Vista Sur, que contó con la presencia de los secretarios de Economía, Germán Issa Pfister; Gobierno, Maximiliano Sampaoli; Coordinación de Gabinete, Gustavo Fita; Infraestructura y Obras Públicas, Maximiliano López; Planeamiento Urbano, Luis Ferrero; Control Urbano y Operativo, Ricardo Gaitán; y Cultura, Liliana Peralta. Además, participaron los titulares de Comodoro Conocimiento y Comodoro Deportes, Nicolás Caridi y Hernán Martínez, respectivamente, y la subsecretaria de Salud, Gabriela Simunovic.

Una ciudad con 63 barrios

Al respecto, el jefe comunal manifestó que “este ejercicio nos parece muy importante y por ello lo estamos replicando en distintos sectores de Comodoro Rivadavia. Como funcionarios públicos que estamos trabajando en el día a día de la gestión, es nuestra obligación mantener este diálogo con la gente para interiorizarnos acerca de la realidad de cada punto de la ciudad”.

Continuando en ese tenor, destacó que “es fundamental acudir a los barrios que tengan una agenda de trabajo para desarrollar y nos parece trascendental que los vecinos nos planteen los temas que consideren más importantes para que avancemos en soluciones”.

“Somos una gestión que intenta hacer permanentemente y debemos tener la humildad de reconocer cuando cometemos errores y aceptar las responsabilidades en lo que no estamos haciendo o en lo que hicimos mal”, agregó.

Del mismo modo, el intendente señaló que “buscamos brindar a los vecinos la mayor cantidad de respuestas posibles ante sus inquietudes. Quizás no podamos concretar todo, pero la idea es comprometernos con lo que realmente tenemos posibilidades de cumplir. Lo que no podamos, lo vamos a decir mirándolos a la cara”.

En esa línea, sostuvo que “Comodoro es una ciudad grande, que cuenta con 63 barrios, algunos de ellos como Bella Vista Sur, que tienen problemáticas como consecuencia del constante crecimiento. Tenemos una ciudad compleja para gestionar, porque al extenderse, se hace más difícil administrarla y llegar con servicios”.

Finalmente, Luque afirmó que “nuestro deseo, paralelamente con lo que es infraestructura y servicios, es embellecer Comodoro y tener la oportunidad de ofrecer alternativas que antes no teníamos. Queremos darle el empuje que necesitamos para lograr la ciudad que soñamos para todos”.

“El balance es altamente positivo”

En tanto, la presidenta de la Vecinal de barrio Bella Vista Sur, Raquel García, recalcó que “el balance de la reunión es altamente positivo para nosotros y estamos muy agradecidos con Juan Pablo Luque y todo su equipo. Tuvimos la posibilidad de realizar muchas consultas respecto a distintas temáticas y evacuar dudas de los vecinos”.

Asimismo, adelantó que “la próxima semana vamos a mantener un nuevo encuentro con funcionarios municipales para avanzar sobre el tema mensuras, que es muy importante y, en su ausencia, no se puede acceder a ciertos servicios básicos, como el gas”.

Por último, García remarcó que “el hecho de que el Ejecutivo municipal se traslade a los barrios para reunirse con los vecinos es muy bueno. En nuestro caso, somos un barrio relativamente joven y aún nos falta mucho por hacer, por lo que estas acciones son importantes de cara al futuro”.