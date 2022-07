“Las Leonas” subcampeonas en la despedida de Belén Succi

La Selección Argentina de Hockey Femenina, cayó este domingo en la final del Mundial de España – Países Bajos y fueron subcampeonas en la cita mundialista.

Fue derrota por 3-1 ante precisamente Países Bajos, el seleccionado campeón olímpico. Asimismo, fue un duelo más que especial para el equipo argentino, ya que fue la última presentación de la histórica arquera Belén Succi.

Plata en el Mundial para Argentina en una emotiva final

El seleccionado argentino de hockey sobre césped femenino, Las Leonas, perdió este domingo 3-1 ante Países Bajos en la final del Mundial España-Países Bajos 2022, derrota que truncó su ilusión de ganar el tercer título ecuménico y significó el último partido de la histórica arquera, Belén Succi.

Maria Verschoor (PT16m), Frédérique Matla (PT 23m) y Felice Albers (ST 5m) convirtieron para el seleccionado número uno del ránking de la Federación Internacional de Hockey (FIH), mientras que Agustina Gorzelany (ST 15m) descontó para Las Leonas en el estadio Olímpico de Terrassa, España.

Países Bajos logró su tercer título consecutivo para su novena estrella y ganó el tercer campeonato de los últimos cuatro que disputó.

“Las Leonas” alcanzaron su cuarto subcampeonato y volvieron al podio, algo que no ocurría desde La Haya 2014, cuando finalizaron terceras.

El inicio del partido resultó auspicioso para Las Leonas porque consiguió dos córners cortos. Tanto Victoria Granatto como Agustina Gorzelany dispusieron de situaciones para abrir el marcador en cada ejecución.

Países Bajos, campeón olímpico en Tokio 2020, pudo salir de la presión argentina con el correr de los minutos y la final se hizo más pareja durante el primer cuarto.

A partir del segundo, las neerlandesas se hicieron dueñas del juego. Al minuto, Verschoor aprovechó el rebote de Succi tras la ejecución de un córner corto y puso el 1-0. Argentina pidió la revisión de la jugada y al no poder revertir el fallo, se quedó sin pedidos en el resto del partido.

Las Leonas cometieron varios errores. Ya sin presión en ataque y con imprecisión en los pases, el equipo dejó espacios que su rival no perdonó.

Países Bajos salió con un flick que capitalizó Leurink Laurien para el pase en profundidad a Matla. La delantera, implacable, definió ante la salida de Succi para el 2-0. La arquera de River Plate luego se lució con dos atajadas que mantuvieron a Las Leonas en partido.

La tendencia neerlandesa se mantuvo en el tercer cuarto. El gol de Albers para el 3-0 demostró la superioridad del seleccionado número uno del ránking con pases exactos ante una defensa argentina endeble. A pesar de todo, Las Leonas no se dieron por vencidas y con más ímpetu que ideas fueron por el descuento en el tramo final del partido que llegó con el gol de Gorzelany, tras la ejecución de un córner corto.

Una vez finalizada la final, con triunfo para las anfitrionas por 3-1, las argentinas se juntaron en círculo, abrazadas, con lágrimas en los ojos, y con palabras de aliento para Succi, quien le dijo adiós al seleccionado argentino.

La formación inicial de la Argentina fue con: Belén Succi; Sofía Toccalino, Valentina Costa, Agostina Alonso y Agustina Gorzelany; Eugenia Trinchinetti, Victoria Sauze y Rocío Sánchez Moccia; Agustina Albertario, María Granatto y Victoria Granatto.

La campaña de Las Leonas en el campeonato del mundo arrojaron victorias en la zona de grupos: Corea del Sur (4-0), España (4-1) y Canadá (7-1); el ajustado 1-0 ante Inglaterra en cuartos de final y el triunfo por penales australianos (4-2) ante Alemania luego del empate 2-2.

Las neerlandesas ganaron invictas en su zona con triunfos sobre Irlanda (5-1), Alemania (3-1) y Chile (3-1). Después vencieron a Bélgica (2-1) en cuartos de final, a Australia (1-0) en semifinales y a la Argentina.

En el historial contra Argentina, el conjunto «naranja» manda con 27 victorias, 15 derrotas y seis empates. Las Leonas, segundas en el ranking mundial detrás de las tricampeonas mundiales, fueron campeonas ecuménicas en Perth y Rosario 2010.