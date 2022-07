Las clases también fueron suspendidas en gran parte de la Meseta

Ante la situación meteorológica que se desarrolla en gran parte del territorio chubutenses, con intensas lluvias y nieve; el Ministerio de Educación del Chubut informó este domingo que mañana, lunes 25, no se realizará el dictado de clases en aquellos establecimientos de la Región I y III. A su vez, se adoptó la medida en algunas localidades pertenecientes a la Región IV.

De esta manera se comunicó que la comunidad educativa de las localidades de Paso de Indios, Los Altares, Las Plumas, Paso del Sapo, Cerro Cóndor, Telsen, Gastre, Gan Gan, Lagunita Salada, El Escorial, Blancuntre, Yala Laubat, y Chacay Oeste -todas pertenecientes a la Región IV- no tendrán clases mañana, lunes 25.

La medida se lleva a cabo, luego de un relevamiento realizado, ya que se dificulta llegar a las escuelas por la cantidad de nieve en la zona (más de 40 cm); la circulación por las rutas no es segura y los traslados de los docentes que viven en otras localidades no se pueden realizar.

Cabe resaltar que, este lunes 25 se estará comunicando cómo continuará el dictado de clases según los informes, monitores y evaluación que hagan las autoridades al respecto de la situación climática.