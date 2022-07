Invierten $1.200 millones para ampliar la planta potabilizadora de Rawson

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó la firma de inicio de obra para ejecutar la primera etapa de la ampliación de la planta potabilizadora y el nuevo acueducto de Rawson por un monto de inversión de $ 1.191.400.160.

El acuerdo, que se celebró en el Salón de Usos Múltiples de la Administración de Vialidad Provincial, fue rubricado también por el intendente local, Damián Biss; y el ministro de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera.

Del acto participaron también el secretario de la Gobernación, Alejandro Sandilo; el presidente de la Cooperativa de Rawson, Alejandro Yáñez; la titular de la Administración de Vialidad Provincial, Cynthia Gelvez; el titular de la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Rawson, Néstor Andrés Feü, el representante de la U.T.E adjudicataria Villegas Construcciones S.R.L –Garbin S.A, Juan Carlos Villegas; el representante de la Federación Empresaria del Chubut, Carlos Lorenzo, subsecretarios provinciales e invitados especiales.

Luego de rubricar el contrato, el mandatario provincial aseguró que “ya se ha manifestado lo que tiene que significar para nosotros Rawson, la capital de la Provincia y así comenzamos a trabajar con todas las dificultades que ya se conocen. A uno lo llena de orgullo y satisfacción esto, y lo pongo de ejemplo porque venimos trabajando de forma conjunta y con objetivos muy claros a pesar de ser de distintos partidos políticos. Vamos a seguir acompañando a Rawson para que se posicione como la capital que todos los chubutenses nos merecemos”.

“Esta es una obra muy esperada por todos y que antes muchos políticos no la querían hacer porque no las podían terminar para inaugurarlas, y así es como se han dejado de lado. Lamentablemente Rawson fue rehén de los personalismos y de los egoísmos políticos, no creció como debería haber crecido, y también soy un convencido de que estas obras van a transformar a la ciudad”, manifestó Arcioni.

Asimismo, el mandatario provincial explicó que “estamos acá para trabajar para los vecinos, por eso yo pongo siempre como ejemplo este vínculo sin egoísmos, sin personalismos. De esta forma, en Rawson ya hemos concluido 200 viviendas, ya se está trabajando en el Área 12 con la obra de gas, también lo realizado en el hospital Santa Teresita, la obra del Centro de Encuentro que se va a reiniciar en 30 días, y en 6 meses lo vamos a tener terminado”.

Continuando, Arcioni repasó “la nueva terminal de ómnibus que ya falta muy poca documentación, la plaza, el dragado que ya comenzó, el gimnasio municipal próximo a llamar a licitación, son todas obras que hacen la capital que todos queremos. Y lo estamos haciendo en un contexto muy difícil, por eso destaco y pongo como ejemplo el vínculo con el intendente Biss, porque tenemos nuestro objetivo claro de trabajar en conjunto y codo a codo, porque todo resulta mucho más fácil. Si así fuera con el resto de las intendencias, podría decir que la Provincia sería otra, sin personalismos”.

“Compromiso con la ciudad”

Por su parte, el intendente de Rawson, Damián Biss agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y aseguró que “es un día histórico para la ciudad de Rawson. La planta actual se inauguró en 1988 y fue una obra que se proyectó con una vida útil de 25 años. Pasaron cuatro gestiones municipales y cuatro provinciales y todos los años teníamos problema de abastecimiento, pero hoy es una realidad”.

Biss aseguró que “hay un gran trabajo en conjunto, estamos muy contentos como vecinos de Rawson y sabemos que cuando todos los actores que se involucran tiramos para el mismo lado y tenemos los objetivos bien claros, los proyectos se concretan y esta es la prueba de ello por eso agradecemos al Gobernador por el compromiso con la ciudad”.

“Cuando asumimos en 2019, el Gobernador me preguntó qué era lo que necesitaba Rawson y sin dudar le dije que la obra más importante era la ampliación de la planta potabilizadora porque no se puede pensar en el crecimiento y desarrollo de la ciudad si no se tiene uno de los servicios vitales que es el agua potable, y allí me dijo que la íbamos a gestionar”, valoró el Intendente de Rawson.

Continuando, destacó que “cada vez que dialogábamos siempre fijábamos como objetivo esta ampliación y hoy llegamos a la etapa final que es la firma del contrato en donde la empresa empezará la obra para que la ciudad tenga lo más pronto posible esto tan necesario”.

Palabra empeñada

En tanto, el presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson, Alejandro Yánez, expresó que “es un día histórico para la ciudad, para los ciudadanos de Rawson. Para nosotros es una obra perseguida y trabajada por tantos años. Quiero destacar el gran trabajo del personal de Servicios Sanitarios que encabezó el proyecto técnico y ejecutivo. Después de tantos años vemos la luz, el premio a tanto esfuerzo”.

“Agradecer al Gobernador que cumplió con su palabra empeñada. Hace poco en el patio de nuestro querido hospital Santa Teresita, dijo que iba a dar a Rawson las obras que merecía porque se merece ser la capital que todos queremos. Este es un gran paso, destacamos la gestión de Damián que se puso al hombro esta obra tan relevante para la ciudad. Los servicios públicos son calidad de vida para los ciudadanos”, sostuvo el titular de la Cooperativa.