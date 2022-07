Horacio se lanza

Mientras el oficialismo atraviesa una crisis de la que no logra salir, a pesar de los esfuerzos por mostrarse unidos, Horacio Rodríguez Larreta lanzó su candidatura a la presidencia. «Sueño con ser parte de la solución a los problemas que arrastramos hace décadas», dijo el jefe de Gobierno porteño.

«Los argentinos estamos viviendo una crisis que no nos merecemos. La Argentina tiene graves problemas estructurales, pero es la falta de responsabilidad del gobierno la que empeora la situación», afirmó Rodríguez Larreta a través de su cuenta de Twitter.

Si bien en las últimas semanas, el Jefe de Gobierno de CABA, había bajado el perfil de exposición, quizá con la intención de no desgastar su imagen antes de tiempo; los acontecimientos del último fin de semana en el seno del Gobierno, de algún modo lo obligan a salir a la cancha.

El mensaje de Horacio, también es una señal clara hacia dentro de la coalición opositora e incluso más aún, a las entrañas del PRO. Si alguien pensó que no jugaría en 2023, todo parece indicar que se equivocan.