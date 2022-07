Gimnasia de Comodoro confirmó la incorporación de Iván Gramajo

De cara a la próxima Temporada de la Liga Nacional de Básquetbol, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia confirmó a su primera incorporación, como es el caso del escolta tucumano Iván Gramajo.

El jugador, en diálogo con el área de prensa del club ´Verde´ se mostró muy entusiasmado con respecto a su arribo: “deseaba mucho este momento, tengo expectativas muy altas”.

Gramajo, el primer refuerzo del “Verde”

El jugador Iván Gramajo, de 26 años, arribará a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia para disputar la próxima Temporada de la Liga Nacional de Basquetbol, luego tres temporadas en las que vistió la camiseta de Quimsa de Santiago del Estero en la se consagró campeón en varias oportunidades.

Antes de llegar a Comodoro Rivadavia, Gramajo dialogó con el Departamento de Prensa del club, en donde les expresó su emoción y entusiasmo por vestir la camiseta del Verde: “Estoy muy contento y enfocado en este nuevo desafío, deseaba mucho que llegue este momento”.

“La decisión de ir a Gimnasia fue muy rápida, cuando Martín -Villagrán- me lo propuso me gustó muchísimo la idea y no lo dudé”, afirmó el escolta, que además no pudo evitar su felicidad por volver a jugar junto a su primo, Sebastián Orresta.

“El poder compartir plantel con Seba facilitó mi llegada, deseábamos juntarnos nuevamente hace mucho tiempo. Él siempre ha sido mi inspiración, desde chico seguí sus pasos para igualarlo y por suerte volveremos a jugar juntos, con nuevos roles y mayor experiencia”, sentenció.

Vale destacar que de cara a la próxima Temporada de la LNB, Gimnasia ya no cuenta con los jugadores Sebastián Vega y Roberto Acuña, que no continuarán en la institución.