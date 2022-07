Extienden el plazo de inscripción para solicitar el subsidio para gas y electricidad hasta el 31 de julio

Santiago Yanotti, vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) confirmó que se extenderá el plazo de inscripción para solicitar el subsidio al gas y la energía: “Se dará una prórroga para todas aquellas personas que pasó su día, para que puedan a partir del 27 de julio hasta el 31 de julio inclusive cargar el formulario. También va a estar la posibilidad de rectificar si hubo errores en la carga, o si hubo omisiones, si se olvidaron de un servicio por ejemplo”.

De esta manera, se extiende el plazo de inscripción del 27 al 31 de julio para poder seguir recibiendo el subsidio para la electricidad o el gas. Todas aquellas personas que no se hayan inscripto o que se hayan olvidado de cargar un servicio o que necesiten corregir algún dato lo podrán hacer en: www.argentina.gob.ar/subsidios o en la aplicación “Mi Argentina” o en forma presencial en las oficinas del Anses con turno previo o en las distribuidoras o Entes Reguladores.

La inscripción se abrió el pasado 15 de julio. Hasta el momento ya se registraron más de 6.300.000 hogares que completaron el formulario para mantener los subsidios de energía y gas.

Para realizar la inscripción sólo se necesita el DNI, los datos que se solicitarán serán: el número de servicio, el número de medidor y quien es el titular del servicio. No importa si no se es titular del mismo.