Elecciones en SOyEAP: Mariezcurrena aseguró que no fue notificada de la oficialización de listas

Patricia Mariezcurrena, la dirigente del Sindicatode Obreros y Empleados de la Administración Pública (SOyEAP), que encabeza la Lista N°1 Fucsia y Blanca “Sentido de Pertenencia”- Agrupación Peche Díaz, se refirió a la información que circuló días atrás respecto a una supuesta oficialización de listas para las elecciones del mes de septiembre: “Desconozco quién realizó esta publicación, yo no fui consultada y mucho menos di mi autorización, ya que no he sido notificada de ninguna oficialización de listas”.

En ese sentido, la referente gremial expresó que “soy muy respetuosa por todos los afiliados que como dirigente represento, no solo en lo local, sino también en las diferentes localidades de la provincia. De la misma manera también lo soy de la FATEP Federación a la que SOyEAP está adherida y de la cual fui integrante de su comisión hasta hace pocos días que termino mi mandato”.

Ante esta situación, Patricia Mariezcurrena afirmó que “voy apelar, como afiliada al Sindicato de Obreros y Empleados de la Administración Pública al respeto y coherencia en cuanto a exponer la reputación y el buen nombre de esta entidad sindical que tiene mucha historia y que, junto a sus afiliados, son los únicos que tiene la potestad de la vida institucional de SOyEAP”.

Por último, la candidata a secretaria General del SOyEAP por la lista Fucsia y Blanca expresó: “Un sindicato no es un espacio de poder, deber ser un espacio de trabajo y de mucha responsabilidad. Así lo entiendo y practico día a día con mis acciones”.